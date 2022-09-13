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颱風遇台灣全繞開罕見？ 專家曝這年34颱「全閃開」超狂

聯合新聞網／ 綜合報導
今年（2022）形成的颱風幾乎都「繞過」台灣前進，引起許多網友討論。 圖擷自NHK
今年（2022）形成的颱風幾乎都「繞過」台灣前進，引起許多網友討論。 圖擷自NHK

今年（2022）形成的颱風幾乎都「繞過」台灣前進，引起許多網友討論。上一次有颱風登陸，甚至已經要追溯到2019年8月的白鹿颱風。然而有氣象專家就貼照片指出，2022年還不算什麼，「曾有一年」生產了30幾個颱風，卻仍無任何一個颱風登陸台灣，讓網友直呼「那些颱風，太目中無台灣了」。

今年太平洋已生成13個颱風，但卻沒有任何一個颱風登陸，紛紛「繞過」台灣前進，氣象專家賈新興則發文表示，這年（2022年）不算什麼，「那一年」才狂。

賈新興除了貼出今年度颱風路徑圖外，也貼出了1964年的颱風路徑圖，該年生成了34個颱風，然而在台灣上空卻連一個颱風都沒有經過，彷彿形成一道天然的結界。

許多網友看到這個結果後，紛紛表示「這我已經不知道要說什麼了，那些颱風，太目中無台灣了」、「我上一次比較有感受的颱風已經是2016年的事了」、「我還是覺得三四年來沒有颱風肯來比較狂」、「無論如何連三年無颱風登陸台灣的歷史紀錄已經指日可待」。

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