高中生搭機用功K英文 空服員一舉動「愛死這家航空啦」

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聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本高中網友在搭乘ANA班機時，意外收到空服員的暖心祝福小禮。示意圖。圖／歐新社資料照
一位日本高中網友在搭乘ANA班機時，意外收到空服員的暖心祝福小禮。示意圖。圖／歐新社資料照

日式高品質的服務水準揚名世界，在日本旅遊、搭乘交通工具時，不時會體驗到當地敬業及細心的服務精神。近來一位日本網友，就分享他在飛機上遇到的一件暖心服務，結果引起許多人回應，表示自己也曾碰過類似的情況。

根據日本媒體「grape」報導，現就讀高中的日本twitter網友「RichardSoviet」最近分享，表示他近來搭乘全日本空輸（簡稱「ANA」）班機時，抓緊空閒時間拿書出來唸，打算加強自己的英文能力。

結果ANA空服員看到他這麼用功，就用小塑膠袋裝了一點糖果，一邊對他說「唸書加油」給他，一邊留下紙條表示「感謝您的搭乘。雖然不多，但這些糖果是為你唸書加油打氣的」，讓RichardSoviet感到非常窩心，表示就是因為這樣，所以才會這麼喜歡全日空。

而他這則貼文，也讓其他網友想起過去搭乘ANA遇到的意外服務，紛紛表示「以前搭乘國際航空時，曾經給我一張寫著當地推薦店家的筆記」、「有次中耳炎很疼痛的時候，空服員就拿了熱毛巾和熱水給我」、「新婚旅行的時候，他們送了一個貼滿祝福話語的小飛機玩具給我，到現在都還裝飾在我家」。

空服員

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