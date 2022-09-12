壯觀到會怕！他拍下摩天輪煙火爆炸瞬間 迫力十足震撼網友

說起摩天輪和煙火，就會讓人聯想起各大遊樂園裡頭，夜間表演或遊行之類的活動盛大場面。近來有位日本網友，就拍下了同時映照出這兩項東西的照片，充滿震撼力的畫面也引起許多人的討論。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「Yuji_48」最近分享一張照片，裡頭前景色彩繽紛的摩天輪，與背後五光十色的煙火相互重疊，呈現出一幅迫力十足，又讓人有些眼花撩亂的畫面。

Yuji_48表示，這是他在上個月22號，到位於埼玉縣所澤市的遊樂園「西武園」所拍下的照片。雖然他老早就決定要拍煙火，但總想找個什麼東西搭配，於是就以摩天輪作為拍攝焦點，再等待白色亮度十足的煙火爆炸瞬間，抓緊機會按下快門，最終拍到這幅景象。

其他網友們也紛紛表示「迫力十足啊」、「找不到詞可以形容的美」、「這壯觀到覺得有點可怕」、「完全想不到是西武園拍的」、「焦點放在摩天輪上很可以」、「煙火看起來就像從摩天輪發射的」、「一瞬間還以為到了鬼滅的世界觀」、「不知為何想起了柯南」、「好感動」。