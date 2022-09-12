聽新聞
test
0:00 / 0:00
壯觀到會怕！他拍下摩天輪煙火爆炸瞬間 迫力十足震撼網友
說起摩天輪和煙火，就會讓人聯想起各大遊樂園裡頭，夜間表演或遊行之類的活動盛大場面。近來有位日本網友，就拍下了同時映照出這兩項東西的照片，充滿震撼力的畫面也引起許多人的討論。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「Yuji_48」最近分享一張照片，裡頭前景色彩繽紛的摩天輪，與背後五光十色的煙火相互重疊，呈現出一幅迫力十足，又讓人有些眼花撩亂的畫面。
花火と観覧車のド迫力 pic.twitter.com/EjmMHWSqN9— Yuji Shibasaki＠Photo (@Yuji_48) August 29, 2022
Yuji_48表示，這是他在上個月22號，到位於埼玉縣所澤市的遊樂園「西武園」所拍下的照片。雖然他老早就決定要拍煙火，但總想找個什麼東西搭配，於是就以摩天輪作為拍攝焦點，再等待白色亮度十足的煙火爆炸瞬間，抓緊機會按下快門，最終拍到這幅景象。
其他網友們也紛紛表示「迫力十足啊」、「找不到詞可以形容的美」、「這壯觀到覺得有點可怕」、「完全想不到是西武園拍的」、「焦點放在摩天輪上很可以」、「煙火看起來就像從摩天輪發射的」、「一瞬間還以為到了鬼滅的世界觀」、「不知為何想起了柯南」、「好感動」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言