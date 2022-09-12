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最荒謬中秋！料都備好了家人突喊「不舒服」 剩她獨自烤肉結局超淒涼

聯合新聞網／ 綜合報導
因為家人確診，所以只剩原PO一人負責烤肉。 示意圖／聯合報系資料照片
因為家人確診，所以只剩原PO一人負責烤肉。 示意圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情延燒兩年多，最近的單日本土確診數仍然破萬例，雖然隔離措施已經日漸放寬，但還是不免毀掉部分人的假期計畫。日前一名女網友在網路上發文，透露自己很期待要和家裡一起烤肉，但突發事件發生後，她崩潰直呼「一夜之間被迫長大，誰能比我慘啊！」

日前一名女網友在Dcard上以「一個人的烤肉」為題發文，原PO透露家裡安排在連假前一天烤肉，自己還特地排了連休的假期，一大早就去買菜、買工具、備料等等。此外，原PO提到因為爸爸上班、妹妹上課、媽媽和弟弟在房間休息，所以全部都是一個人完成，「買完菜之後休息到一點半開始備料，備完料差不多四點了」。

原PO表示等到全家都回家後便準備開始烤肉，但妹妹卻說身體有點不舒服，想要快篩一下，剛睡醒的媽媽也說自己全身痠痛。沒想到，快篩結果令原PO相當傻眼，「guess what？加上我弟，全都給我兩條線」。

因為食材都已經準備好，所以原PO只能繼續完成烤肉。圖擷自Dcard
因為食材都已經準備好，所以原PO只能繼續完成烤肉。圖擷自Dcard
然而，原PO自己快篩後呈現陰性，當時陰性的爸爸也趕緊出門買藥和補給品。事情還沒結束，原PO崩潰寫道「好笑的來了，烤肉的東西都準備好了，給我來這齣，沒辦法，只好自己一個人烤，一邊烤還要外送到他們房間門口，就這樣一個人烤了兩個多小時，想到烤完還要自己收，身心靈一整個疲憊啊！」

原PO直言這是最荒唐的中秋節，而且爸爸也在兩天後確診，剩下自己一個人要照顧全家，「一夜之間被迫長大，誰能比我慘啊！」不過，原PO之後更新了文章，透露自己也篩出了兩條線，讓她無奈直呼「自己都覺得好笑！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「有人還沒有得烤，很多人還比妳更慘吧！」、「小家庭我寧願直接訂燒烤店，不然想到要收就累了」、「如果妳也確診，反而可以大家一起烤」、「對不起，我怎麼覺得有點好笑」、「太用心了吧！感覺跟妳烤肉一定很好玩」、「好好笑，烤一烤還送門口，也太孤單了吧」。

另外，也有網友分享類似經驗，「跟妳一樣！中秋前夕家人確診，所有計畫都打亂了，我多期待這次的連假」、「原本也是約好跟國中同學烤肉，結果自己確診了⋯只能在家看他們開心的合照」、「我是連肉都不能烤，因為我家中也有人確診」、「我也是本來要一起回老家烤肉，結果家人確診直接取消」。

最後，有網友大讚原PO的技術，「從買食材到串成串，覺得妳很厲害」、「一個人弄感覺很強欸，可以考慮出個備料教程」、「那烤肉串的好美」、「一條龍的烤肉真的太強了」、「用好漂亮，好專業」。

烤肉 快篩 中秋節 Dcard

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