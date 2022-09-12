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中秋節黃捷與賴品妤、曾玟學cos《間諜家家酒》「佛傑一家」 吸3萬網友按讚

聯合新聞網／ 綜合報導
高雄市議員黃捷、苗栗縣議員曾玟學及新北市立委賴品妤在中秋節cos「佛傑一家」，吸引超過3萬名網友按讚。圖／賴品妤cosplay粉專「總一 Souichi Cosplay」
高雄市議員黃捷、苗栗縣議員曾玟學及新北市立委賴品妤在中秋節cos「佛傑一家」，吸引超過3萬名網友按讚。圖／賴品妤cosplay粉專「總一 Souichi Cosplay」

日本動漫《間諜家家酒》擁有超高人氣，尤其是安妮亞的「顏藝」表情受到許多人喜愛，是不少coser會扮演的角色。近日高雄市議員黃捷、苗栗縣議員曾玟學及新北市立委賴品妤搭上這波熱潮在中秋節cos「佛傑一家」，吸引超過3萬名網友按讚。

黃捷於9日在臉書發文，「今天不是中秋捷，是安妮亞．佛捷！」，並表示，中秋節要跟爸媽一家團圓烤肉，「安妮亞想要烤花生」，並分享自己cos安妮亞的照片，照片中，她戴著粉紅色的及肩假髮，頭上戴著「甜筒」髮飾、穿上伊甸學園的制服、背上後肩背包，高舉「奇美拉長官」娃娃，並戴上綠色變色片及假睫毛，角色完成度相當高，在貼文底下留言笑著說，「看得出來安妮亞是我本人扮的嗎？」。

賴品妤10日於cosplay粉專貼出與黃捷和曾玟學一起cos的「佛傑全家照」，「大家中秋佳節愉快！月餅跟烤肉都有吃到嗎！？佛傑一家也在中秋連假團聚」，黃捷也再次發文表示，「安妮亞喜歡花生，討厭胡蘿蔔，佛傑一家這次北中南聯動，祝大家中秋佳節愉快！」，此文一出，吸引萬名網友按讚及討論。

不少政治也在貼文底下留言，台中市議員江肇國表示，「這系列可以出擋泥板之類的競選小物嗎？實在太喜歡了」，台北市議員林穎孟及吳沛憶也表示，「太強了」、「安妮亞就是妳！」，立委陳亭妃則表示，「真是專業啊！」。

網友紛紛表示，「太誇張了」、「這家太優雅了！」、「居然可以看到大大們還原度這麼高的cos啊～」、「一家人可愛，約兒美美」、「超級還原的啦」、「cos的傳說，不是零次就是無限次」、「太強了，完全看不出來是你們扮，尤其是品妤和黃捷，第一眼看到，完全不會想到是你們，哈哈」、「好專業的cosplay」、「真是太還原了，可惜沒有經典表情XD」、「超級無違和哈哈哈」。

中秋節 黃捷 賴品妤 曾玟學

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