台中3騎士路邊停車「幫輪椅男穿雨衣」 千人大讚：優秀年輕人

受到梅花颱風的外圍環流影響，台灣不少地方都下起大雨，許多機車騎士也被突然的陣雨淋成落湯雞。然而，一名網友在臉書上發文，透露自己目睹了一群熱心騎士，協助一名使用電動輪椅的男子穿雨衣，溫暖過程曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆料公社」上發文，原PO表示騎電動輪椅的男子在台中大慶站附近的馬路旁待了一陣子，原本以為他是在等人或是要過馬路，直到紅燈時剛好有四名疑似是學生的機車騎士停下來，男子這時才上前求助，請那群機車騎士幫忙穿雨衣。

原PO提到其中三位騎士熱心幫忙男子穿好雨衣，還細心拍了背面的照片，詢問男子這樣穿戴是否可行。原PO全程目睹後直呼，「真的好感人呀，也謝謝騎士們，你們好棒，也希望騎電動輪椅的先生都可以遇到好心人幫忙」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛大讚，「有愛心的人還是很多的」、「很棒的年輕人」、「好心有好報」、「需要多一點正能量」、「這才該肉搜出來表揚吧」、「好棒的分享，願這些人都能得天庇佑」、「難得的年輕人」、「優秀的年輕人」、「有愛最美，最真實的台灣人」、「其實台灣年輕人大部分還是很棒的」、「善人之舉超棒的，人與人之間就是要這樣友愛，才會溫暖」。