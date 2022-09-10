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烤肉變修羅場！正宮逮小三怒翻桌 他慘掃颱風尾苦吞「在地美食」
中秋月圓人團圓，許多民眾都會趁機揪團烤肉，一起享受佳節氣氛。然而，一名網友的中秋節卻永生難忘，他本與朋友揪團烤肉，不料一名友人竟帶上小三登場，隨後正宮更火冒三丈地來現場「抓猴」，歡聚場合直接變成「愛情修羅場」。現場不僅火藥味十足，連烤肉都變「在地美食」，讓該名網友忍不住抱怨，「好歹也讓我吃個半飽」！
原PO在《爆怨公社》以「今年烤肉第一衰」為題發文，他表示，近日去朋友家烤肉，見一名友人帶著小三歡聚，他本不以為意，不料下一秒正宮竟驚喜現身，當場「抓姦在床」。正宮火氣一來，直接把烤肉會場變成「愛情修羅場」，才剛夾了一片烤肉的原PO，眼睜睜看著烤肉架騰空飛起，下秒全淪為「在地美食」，讓他超傻眼。
烤肉現場異常混亂，劈腿的友人更被潑了一身可樂。原PO也忍不住感嘆，「真的很芭辣耶，好歹也讓我吃個半飽再掀攤，或是讓我們把烤肉食材跟烤爐整組移到旁邊，邊看邊烤邊吃吧！」，以逗趣的方式，回憶這起波折的烤肉派對。
貼文發出後立刻掀起討論，網友們紛紛驚呼「肉可以明天再烤，但這種大場面可不是天天有」、「雖然很同情你，但是你的形容好好笑」、「羨慕別人的烤肉，總是特別精彩」，也有人提議「沒開直播太可惜了！」、「好想看影片喔！」、「既然都吃不到了…趁亂抓起地上食材丟男生」。
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