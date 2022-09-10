一家3口硬拉油槍像拔河 眾人罵：不知道加油孔在哪？

開車的人都知道，先了解車子的加油孔在左邊或右邊，到加油站才能開到正確的車道加油，但有網友PO出一張照片，只見前方車主一家三口吃力的拉著加油槍要到車子的另一邊，誇張的行為讓不少人看了直搖頭。

從原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出的照片看到，當時他正開進加油站準備自助加油，但在他前方的車主一家三口卻用力地拉著油槍，想把油槍拉到車子的另一邊加油。疑似這名車主的車子油箱在右側，照理說要開到加油島的左邊車道才比較方便加油，但不知為何卻開到右邊車道，再加上停靠得離加油機有點遠，才會出現這種誇張畫面。

照片一PO出引來逾萬人觀看，不少人揶揄地說「三人同心，齊力斷金」、「要全家智商都不在線也是很難得」、「言傳身教的典範」、「小朋友即將參加拔河賽？」、「東西是死的頭腦是活的，怎麼變成東西是活的頭腦是死的」、「這一家子看起來不太聰明」、「最爆的是硬拉過去開蓋發現是特斯拉充電口」、「不到斷管心不死的概念」、「事實證明，有錢不一定有腦」。

還有網友痛批「不會開車真的不要出來丟臉」、「拉繩斷掉刮到車子又要怪站上問題了」、「是不會換車道，或者再靠旁邊一點嗎？」、「等油槍上面那條整個斷了，加油機倒了，就是要賠錢的時候了」、「買車難道不知道自己車的加油口在哪側嗎？」、「停這麼外面，駕駛是當加長油管，有10公尺長哦」、「加油孔在哪邊都不知道，可憐」。