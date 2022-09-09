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花180元吃摩斯！他驚覺「人氣米漢堡變超小」網狂喊：超有感

聯合新聞網／ 綜合報導
網友發現摩斯漢堡的海洋珍珠堡份量變超小。 圖／取自Dcard
網友發現摩斯漢堡的海洋珍珠堡份量變超小。 圖／取自Dcard

連鎖速食餐廳摩斯漢堡深受許多人喜愛，網友普遍認為摩斯漢堡貴份量又小，但還是人潮不斷，之前有人分析賣點是「紅茶」及「用餐環境」。最近又有網友很久沒吃，點了人氣餐點「海洋珍珠堡」，驚訝「怎麼變這麼小？」。

一名網友在Dcard發文，他表示很久沒有吃摩斯漢堡，最近點了一個「海洋珍珠堡」來吃，驚訝「怎麼變這麼小」，他也拿了雞塊來當比例尺，發現米漢堡的面積只等於兩個雞塊的大小，整個套餐要價180元，自嘲自己「根本是盤子」，更直呼這個價格可以去吃小火鍋了。

網友拿了雞塊來當比例尺，發現米漢堡的面積只等於兩個雞塊的大小。 圖／取自Dcard
網友拿了雞塊來當比例尺，發現米漢堡的面積只等於兩個雞塊的大小。 圖／取自Dcard

不少網友看完文紛紛留言，「摩斯從來沒有大過」、「本來就很小沒錯，但今年通膨各家齊漲以後，摩斯的確變更小了」、「是你長大了」、「摩斯真的貴」、「摩斯真的是很貴很小，但是好好吃，可惡」、「我也覺得他又縮水了」、「真的有變小-在摩斯打工過的人」。

但也有人認為，「你沒事去吃摩斯做什麼，速食店本來cp值就很低，你要吃飽去自助餐夾，180在南部可以夾魚肉海陸」、「摩斯很好吃，200左右我覺得還好」、「我超愛摩斯的」。

摩斯漢堡

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