中秋禮盒平均被「轉送」幾次？網友笑認這數字 裝GPS看流浪路徑

中秋節來臨，許多人都會互相贈送中秋禮盒表達心意，然而近日有網友表示，自己打算把客戶送給公司的禮盒轉贈，直到最後至少會送四次，因此他好奇「身為一個中秋禮盒，平均來說到底會被送出去幾次？」

有網友在PTT八卦版以「一個禮盒平均會被送出幾次？」為題發文，表示自己這次中秋節，打算把客戶送給公司，公司再送給我的那個禮盒拿回家給我爸媽，然後他們還會再送去給親朋好友。

該名網友就計算，以他手上這個禮盒來說「就我自己知道的就會被送四次」、「之後會不會再增加沒人知道」，因此他相當好奇，一個中秋禮盒平均來說「到底會被送出去幾次？」。也有人創意表示「可以裝GPS 看一下禮盒流浪之旅路徑」。

分享各種悲慘結局 最痛苦的人是他

網友還分享各種悲慘結局「送到過期為止」、「最後送回客戶手上，連賀卡都沒開XD」、「說不定禮盒轉送一輪，最後回到自己的手上」，「然後最後一人發現客戶寫的親筆信」、「大樓管理員拜託大家不要再送他了><」、「最後在冰箱睡眠千年後人類已經滅亡了」。

有網友笑的說「這就是經濟學中的乘數效果，一個東西送了四次就產生4倍的經濟效果」，還有網友對這個現象表示「滿正常的啦，不然家裡十幾盒月餅吃到過期都吃不完，看到月餅就想吐」。也有人想到以後如何避免收到二手禮盒的方法，表示「建議要有送禮履歷QR code」。