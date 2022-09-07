男不解烤肉為何要帶「一便宜食材」 網大讚：有搭配超好吃

中秋節即將到來，不少家庭也開始準備烤肉食材、用具，許多親朋好友也在約「烤肉聚會」，但日前有網友崩潰發問「到底為什麼每次烤肉時，都會有人帶吐司？」對此，有人反而狂讚「烤土司夾肉超好吃的」。

一名網友在PTT發文表示，中秋節烤肉的食材就是「肉類」，為什麼很多人會帶吐司去烤？他直言「我要吃吐司夾肉的話，去早餐店就好了，那些帶高級生吐司來烤的朋友就算了，但為何一堆人喜歡買便宜又量多的吐司？」最後他忍不住發問「到底誰會喜歡在烤肉時吃吐司？」

對此，不少人反而回應「我喜歡吃烤土司」、「吐司夾肉片很好吃呀」、「等不及肉熟，可以先刷烤肉醬吃吐司」、「有碳水才好吃」、「你根本不懂吃，會烤肉的人，吐司也能變成佳餚」、「用烤的吐司味道跟早餐店不一樣」、「吐司夾肉片很好吃，但吃下去很快就超飽」、「肉吃膩了的話，拿來夾吐司最棒」。

也有人點出帶吐司的用處，「烤吐司是為了吃粗飽用的」、「會帶吐司是準備給吃不飽的人，不然烤肉要每個人都吃很飽，食材要準備很多」、「肉買不夠多時，剛好烤點吐司」、「帶吐司的話，肉就可以少一點」、「沒有吐司的話就要準備白飯，白飯煮好要很久」。