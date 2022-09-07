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臉書網友怨「60元便當超貴」 網見照片懷疑反串：太佛心了吧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友認為南部60元便當太貴，反遭網友酸「這樣很佛了好嗎？」圖擷自臉書「爆怨2公社」
一名網友認為南部60元便當太貴，反遭網友酸「這樣很佛了好嗎？」圖擷自臉書「爆怨2公社」

現在房價、物價齊漲，不少便當店將成本反映在價格上，售價紛紛漲了5-10元，但日前一名網友貼照片抱怨「南部60元的便當太貴，吃不起了」，反遭大家回應「這很便宜了」、「這樣60元太佛心了吧」。

一名網友在臉書「爆怨2公社」PO出便當照，指出「南部60元便當，東西真的變貴，吃不起了」，但從原PO貼出的便當照來看，有豐富的食材，如海帶、麵筋、苦瓜、紅燒肉、荷包蛋，配上一整碗白飯，讓網友直呼「這樣滿合理的啊」。

許多人在底下喊「羨慕」，直言「這應該是炫耀文」、「這樣超便宜的，台北便當都是你的2倍起跳！」、「60元的便當快找不到了，還嫌貴」、「台北市蛋黃區自助餐，一肉兩菜就要160元」、「這個根本超佛」、「這樣還喊貴，你應該自己去開店」、「這已經賣便宜了吧」、「除了羨慕，還是羨慕」、「60元還要嫌？你要不要來吃看看雙北的」、「這超便宜吧」。

不過也有人認為賣貴了，指出「菜色這樣還要60元」、「其實真的偏貴了」、「我也覺得很貴」、「我小時候這樣的便當，只要30元就可以吃到了」、「合理價格應該是45元吧」、「這種便當，你買貴了」。

便當 物價

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