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國中時被嘲諷像大媽 胖妹減肥2年怒甩23公斤「靠追星撐下去」

聯合新聞網／ 綜合報導
優香國中時（左）曾被嘲諷是30多歲大媽，讓她決心減肥。圖擷取自ORICON NEWS
優香國中時（左）曾被嘲諷是30多歲大媽，讓她決心減肥。圖擷取自ORICON NEWS

許多人都希望自己擁有健康又美觀的外表，然而在漫長的減重過程中，該如何做出心理上調適，好讓自己能夠堅持下去，卻也不是一件容易的事。近來有一位曾花2年多就瘦下20多公斤的日本女性，就分享了她過去減肥的心路歷程。

根據日本媒體「ORICON NEWS」報導，一位現在就讀大學的女生「優香」，國中時體重曾經來到75公斤。當時她有拍下一張自己拿著塑膠袋，站在車子旁邊的照片，然而有人看到那張照片的時候，卻揶揄她是「買完東西要回家的30多歲大媽」，讓她感到氣憤不已，於是下定決心要減肥。

在減肥的第一年，優香還在摸索適合自己的瘦身方法，因此成效並不明顯。特別是在體重停滯的期間，看到朋友都可以正常飲食，內心難免會感覺到不平衡，認為「為什麼我這麼努力，她卻怎麼吃都吃不胖」。

於是每當有這樣的想法時，她就會說服自己「那個人一定是暗中做了100下捲腹」之類的話，想像對方私下努力的樣子。平時也會觀看韓國偶像團體的影片，告訴自己「總有一天要變得這麼可愛」、「趕快減肥成功，才能放心去吃自己想吃的東西」。

終於到後來，優香找到有效的瘦身方法，於是從國三到高二這段期間，她的體重一路減少了23公斤。優香表示，自從減肥成功之後，就收到了許多他人的稱讚，不只對自己更有自信，心中的負面想法變少，做起事來也變得積極許多。未來也打算持續著這樣的步調，成為無論內外都美麗的女性。

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