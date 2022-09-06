2022國慶主視覺出爐 網對比12年Logo驚覺：都是政黨色
距雙十國慶剩約1個月，國慶籌備委員會今（6）日召開記者會，由慶籌會秘書長陳宗彥宣布今（2022）年的國慶主題為「守土衛國 你我同行 TAIWAN NATIONAL DAY 2022」，並公開以「大地綠」、「海洋藍」、「暖陽黃」及「天幕青」4色組成的主視覺Logo，其設計也掀起網友討論。
2022年的雙十國慶日Logo今天出爐，一名網友便貼出自2010年迄今12年的主視覺進行比較，該圖吸引千名網友發表看法。一些人認為主視覺越來越具設計感，「不對比就沒傷害，右邊現代美學完全屌打左邊俗擱有力」、「排除政治不說，16年開始較有現代設計視覺觀感，左邊是什麼老人會會出現的標誌嗎？」、「101年到104年的國慶主視覺直接醜到放飛自我」、「2012跟2013是word做的嗎？」
不過也有民眾偏好以前的設計，「從2017開始幾乎看不到中華民國國旗的特色」、「意象越來越不明」、「後來不是老花眼、青先眼、閃光，就是嗑了太多」、「我個人覺得喜歡左邊的是因為滿滿的中華風，而喜歡右邊是現代風設計感」。
還有網友發現設計風格從國旗的紅、藍配色逐漸轉綠，「可以用顏色看得到誰是執政黨」、「近幾年頗綠呢」、「為什麼總要改成政黨色呢？！呵呵」、「只能說都是政黨色，至於好不好看，見仁見智了」。
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