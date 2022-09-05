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宜蘭路面驚見三黃線！標線作用霧煞煞 網歪樓：愛迪達聯名款

聯合新聞網／ 綜合報導
宜蘭路上出現三黃線。圖擷自路上觀察學院
宜蘭路上出現三黃線。圖擷自路上觀察學院

馬路上車流量大，需要相關燈號、號誌、標線來維持交通秩序。然而，日前一名網友在臉書上發文，分享宜蘭市區的馬路上出現「三黃線」，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友好奇真實用途究竟是什麼。

日前一名網友在臉書「路上觀察學院」上發文，從照片中可以看見，宜蘭市南館市場附近南興街的路面上，雙向車道中間不是雙黃線，而是「三黃線」。此外，透過線條顏色分析，三條線應該是同一時間劃設，而且已使用一段時間。對此，原PO在貼文中寫道，「雙黃線在路上十分常見，我們這邊則有三黃線，可能是adidas聯名款」。

貼文吸引高達1.2萬人按讚，不少網友紛紛表示，「兩條黃線相處久了，有感情了，事情就這樣發生了」、「因為很重要，所以要畫3條」、「再跟你畫兩條，弄個五線譜」、「二送一是做生意的基本配備」、「那一定是原本兩頭同時畫雙黃線，碰頭時發現只有中線對上，不得已只好繼續畫另外兩條」、「看照片以為我酒還沒醒」、「加量不加價，挺划算的」。

另外，有網友認為和運動品牌adidas很像，「現在運動品牌也搞斜槓啊，跨足營造業也很正常」、「以上道路由adidas（誤）熱情贊助」、「置矮凳等adidas公開最新聯名款廣告」、「路名應該是『愛迪達路』」、「發票寄給adidas」。

最後，也有網友推測真實用途，「台南火車站外行穿道的導盲線就是三條白線」、「禁止跨越and但可臨停」、「跨雙黃可能罰三倍」、「可能是導盲線」、「我看過白色三條線的爬文，白色三條線是導盲斑馬線，讓盲人可以更準確感知斑馬線的正確方向，但黃色的沒看過」。

adidas 宜蘭 愛迪達 車道

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