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影／上班族靠木棒、石斧還原「石器時代小屋」 下一步曬鹽做土器

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友遵循古代技術，打造出了石器時代的小屋。圖擷取自youtube
日本網友遵循古代技術，打造出了石器時代的小屋。圖擷取自youtube

現代生活雖然方便，不過有時一切靠著自己的雙手雙腳，遵循古法的原始生活，也散發出一種獨特的魅力。有位日本網友近來分享，他自己DIY製作了一個原始小屋，體驗當原始時代人類的感覺。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「週末繩文人」的上班族近來分享，表示他自從2020年夏天遇上疫情，感受到現代文明的不安之處後，就突然有了想要「從人類文明的起點」開始生活的想法。於是自己找了木棒、石斧等原始器材，在不仰賴任何現代道具的情況下，趁著週末空閒打造了一個日本繩文時代（石器時代）的「竪穴式住居」小屋。

這位「週末繩文人」表示，由於他要求一切必須按照古人的方式來做，因此建造過程格外費工。例如要砍一根直徑五公分的木材，若是用電鋸只要花10秒鐘，但用石斧慢慢砍則需耗費10分鐘。如果不是用斧頭，而是拿石頭慢慢磨，更是會花到30分鐘左右。

如今他的原始小屋已經幾乎完成，他在有空的時候，不時會到裡頭造訪。而往後他也打算繼續挑戰原始生活，並將下個目標擺在製作土器，以及蒸發海水製鹽等等。在更遙遠的未來，還打算親手製作鐵器，將自己的斧頭升級成「鐵斧」，體驗人類文明進步的過程。

網友們看到他的驚人之舉，紛紛表示「這有夠猛耶！好想進去住一晚看看」、「以後的史學家要搞混了」、「這內容是很適合小學生的教材」、「就算現代文明崩潰了你也活得下去」、「據說竪穴式住居冬暖夏涼又能抗震，是最適合日本環境的住宅」、「繩文是個民風淳樸，人類彼此之間互相幫忙，很少有爭鬥的時代」。

上班族 DIY

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