女辦公室鋪床墊睡覺引熱議 網笑虧：以公司為家的好員工

若上班時睏意來襲，不少人都會選擇喝咖啡提神，不過有女生就有1個大膽的想法，竟然於午休時間在地上鋪設床墊睡覺，該批照片引起網民熱議，有人笑言「真是好員工，以公司為家，打算長期住在公司，24小時為公司付出」、「公司是我家，睡覺齊參加」、「這樣子回家大概只剩下洗澡換衣服的功能」，又猜測「肯定是董事長的孫女」。

有網民於fb群組「爆廢公社公開版」發文並貼出照片，有名女生於午膳時間在自己座位地上鋪設床墊，又戴上眼罩和蓋上被子睡覺，坐在旁邊的女同事沒有理會她，坐在走廊旁的男同事則趴在桌子上小休。

不少網民認為善用午休時間睡覺沒問題，更大讚「覺得超棒，有好的午休品質才有好的工作效率！」、「這樣睡20分鐘比趴著睡一小時還有效」、「太完美了，這樣才有力氣應付下午的工作」、「要是沒影響別人，那這樣很舒服啊」。

有網民指出，「她忘了帶枕頭」、「應該頭要睡進去，踩到很痛」、「我以為我在公司用（頸枕+眼罩+耳塞+棉被）已經很誇張了，看到這個我認輸」、「曾經當過現場作業員，大家都是拿紙板直接睡地板的，這很高級了！」、「其實拆開厚紙箱攤平就可以睡了，不定期更換，還能省去清潔床單或床的心力」。

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文章授權轉載自《香港01》