回不來了！颱風天外出一開傘 下一秒「悲劇」笑翻眾人

2022九合一選舉越來越近，不論老將、新秀，無不卯足全力拜票、提政見，甚至還有人會改名，為的就是希望吸引選民目光，增加民眾的印象。有網友就在PTT發問為什麼有候選人不好好提出政策，反而只會作秀裝可愛，難道這樣就能吸引到年輕人的票嗎？貼文一出，就有不少人覺得年輕人比較吃這一套。

2022-09-04 10:32