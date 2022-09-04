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回不來了！颱風天外出一開傘 下一秒「悲劇」笑翻眾人
颱風「軒嵐諾」來勢洶洶，各地都出現不小的風雨，民眾也嚴加戒備，沒有必要就減少外出，但若真的得出門，雨具還是得攜帶，以免淋成落湯雞。一名網友昨（3）日外出時遇到強勁風勢，沒想到一打開傘下一秒卻讓他超傻眼，他無奈地拍下雨傘飛走的照片並PO到臉書，讓不少人看了都笑翻。
從原PO在臉書「爆廢公社」貼出的照片看到，他一打開傘之後，傘布連同傘骨一同脫離中棒和傘柄，就這樣順著風勢飛走了。他無奈地拍下自己拿著僅存的中棒，對照著遠處空中飄走的傘布，哭笑不得地說「天這麼黑，風這麼大，小黑出門去，何時才會回家」。
照片一出笑翻不少人，「颱風天拍到飛碟」、「回不去了！請節哀」、「看它隨風飄逸，多麼自由快樂」、「新型的空拍機」、「舊的不去，新的不來」、「不明飛行物原來是這樣拍到的」、「它就像變了心的女朋友，回不來了」、「虧你還來得及拿出手機拍」、「你是不是唸了咒語？（去去武器走）」、「記得下次要綁個線，慢慢的拉回來」。
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