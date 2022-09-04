網友不解「裝可愛就能吸年輕票？」 多人認同：容易被牽鼻子走

2022九合一選舉越來越近，不論老將、新秀，無不卯足全力拜票、提政見，甚至還有人會改名，為的就是希望吸引選民目光，增加民眾的印象。有網友就在PTT發問為什麼有候選人不好好提出政策，反而只會作秀裝可愛，難道這樣就能吸引到年輕人的票嗎？貼文一出，就有不少人覺得年輕人比較吃這一套。

原PO在PTT以「為什麼覺得耍白痴就能吸引年輕人票？」為題發文，他不解為何有些參選人以為只要裝裝可愛、耍耍白痴就可以吸引年輕人？原PO認為要吸引年輕選票很簡單，只要創造薪水不錯的就業機會、多蓋一些社會住宅、改善行人行走體驗、增加親子友善設施等等，讓民眾有感於這些和他們息息相關的政策落實，就可以吸引到年輕人的支持了，「為什麼實質的東西不做，要去搞一個不是自己本性的形象？」

貼文引起熱議，「其實每個黨的候選人都有幹這件事」、「選民素質反映選舉方式」、「實質的東西太難太慢了」、「他不需要管年輕人，只要選贏就好」、「因為這種人一直不被淘汰，就會一直出來」、「因為客群不是你阿 ，是死忠的」、「把投票年齡降低到18歲，不知道是不是覺得這個年齡層的就是這麼好騙？」

還有不少網友認為年輕人比較容易受影響，「可能因為抖音吧」、「因為網路世代就這樣啊」、「年輕人會覺得這樣很可愛阿」、「有沒有一種可能，他們對年輕人的想法就是這麼認為的」、「因為他們就是這樣看待年輕人」、「騙還沒出社會的，拎北也被騙過」、「對年輕人有刻板印象」、「學生跟剛畢業真的比較容易牽著鼻子走」、「因為年輕人很容易洗腦」、「因為年輕的比較少時間在關心政治，看看廣告可能就會有好感」。