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全國縣市長登記名單 網驚：北市炮灰太多

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友整理出全台縣市長參選登記表，其中台北市最多人參選，有12人投入，引起不少討論。圖為台北市長參選人蔣萬安（左起）、陳時中和黃珊珊3人。圖／聯合報系資料照片
有網友整理出全台縣市長參選登記表，其中台北市最多人參選，有12人投入，引起不少討論。圖為台北市長參選人蔣萬安（左起）、陳時中和黃珊珊3人。圖／聯合報系資料照片

2022九合一選舉昨日截止，有網友在PTT整理出全台各縣市長登記名單，其中台北選情最熱，有12位參選人，令網友跌破眼鏡，直呼不少人是來當炮灰，並稱台北人真有錢，另外連江縣僅有國民黨2席競爭，網友也直呼黨內初選直接訂在大選當天，簡直穩拿。

從網友整理出的登記名單可見，新北市人口最多，但本次僅有侯友宜、林佳龍登記；台北市參選人數量最多，除了有陳時中、蔣萬安、黃珊珊，前台南縣長蘇煥智、律師童文薰等人也登記參選。

其餘較為特別的則是，連江縣僅有國民黨2位參選人；曾參與4次總統、立委、縣市長選舉的「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」也投入嘉義市長選戰；「Crazy Friday」伍彩集團創辦人林義豐睽違4年再度參戰台南市長。

對於台北市參選人數爆炸，不少網友表示，「台北市炮灰這麼多」、「北市那些都準備上電視賣藥吧」、「台北上次200萬的廣告效益太好」、「台北是在開趴體喔」、「台北就廣告費吧」、「選總統要連署書，選市長有錢就能來選」、「說炮灰，不如說是花150萬打一個全台北廣告」、「台北市辯論會是要變歌唱大賽是不是」。

至於其他縣市，網友則認為，「Crazy Friday爹跟台灣阿成 還是歸位不讓我失望」、「連江是網內互打還能贏的意思」、「花蓮王老婆無人可匹敵」、「許效舜居然沒選基隆」、「蘇煥智上次台南拿最低票還敢選台北喔」、「我猜地方又要變藍天了，綠會剩4個死忠縣市」。

2022大選 台北市長

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