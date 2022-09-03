黃珊珊提「4大公園」政見 網熱議：蓋這建築較實際

台北市長參選人黃珊珊近期端出「7大建設」政策牛肉，其中計畫拆除花博爭艷館，打造4大公園，建構全新的首都中央公園。對此，有網友在PTT討論，認為台北市不缺公園，應該要解決交通、停車問題，有網友則認為，要蓋公園也應增設地下停車場，解決私人運具超載問題。

黃珊珊指出，花博爭豔館是臨時建物，足球場結構有問題，因此她將規畫花博公園、美術館、圓山遺址、大佳河濱公園及周邊地帶，構建全新的首都中央公園，重新整建爭豔館，打造「台北未來館」，待松山機場遷建後可成為「大松山公園」，成為永續台北的重要指標。

不過，原PO發文指出，若要蓋公園找新竹市長林智堅選台北市長就好，台北市交通問題嚴重，汽機車併排違停跨張，簡直跟高雄市有得比，建設公園不是當務之急，不過其他兩位參選人政見也還好，猶豫不知道要投誰。

對此，有部分網友認同原PO，「批得有理，希望公園之後還有別的政見」、「平常蓋的公園就有夠爛了，還要多蓋四個大的，我的天」、「公園蓋大的沒有意義，反而變成治安死角，還不如拿一些畸零地，多蓋一些分散公園」、「台北市不缺公園，蓋捷運比較實在」、「要公園，去當嘉義市長不錯」、「拆爭艷館是不想要宅宅票了吧」。

不過，有網友也認為「日本蓋一堆公園，怎麼大家就在那邊羨慕」、「違停不同意，身為台北人確實有看到違停，但比台灣其他縣市好上不少」、「公園下面可以挖停車場」、「只蓋公園大概要被酸了，公園加蓋地下停車場感覺會好點」。