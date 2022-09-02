他好奇有誰經歷過「上班突宣布颱風假？」 網怨：騎車還摔倒

颱風「軒嵐諾」不斷靠近台灣，中央氣象局今（2）日也發布海上颱風警報，不少上班族在等久違的「颱風假」。就有一名網友回憶，多年前有次颱風來襲，各縣市沒宣布要放假，結果上班時間宣布「即刻放假」，因此他好奇「有人也經歷過這種事嗎？」

網友在PTT以「有人有經歷過『即刻放假』嗎？」發文，指出大家都在等軒嵐諾颱風放假的新聞，讓他回憶起多年前有次颱風來襲，早上出門前等不到「颱風假」的通知，於是硬著頭皮去上班，結果上班到一半宣布颱風假，那時走出公司外已經狂風暴雨了，因此他好奇「有人也經歷過這種事嗎？」

對此，不少人紛紛表示「我有印象，早上衝去公司，11點就回家了」、「有啊，公車還開到水淹越來越高」、「以前去上小學時，中途還放颱風假」、「還有中午臨時放假的」、「當時突然宣布放假，我還騎機車回家，風超大很恐怖」、「突然宣布放假，大家都塞車在高速公路上，結果到家時間跟原本下班時間一樣」。

還有許多網友點名撐著不放假的縣市首長，指出「印象深刻，當時台南市長賴清德就是這樣」、「基隆市長也突然宣布放假，我永遠都記得」、「前台北市長郝龍斌也是撐到10點才放假」、「有次台北市長柯文哲也是這樣」、「郝龍斌宣布的時候，我已經到教室了」、「賴清德突然宣布放假，害我騎車摔車」。