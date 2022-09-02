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公司廁所驚見情趣用品 下一秒女同事走進去還傳出沖水聲

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在公司的廁所發現情趣用品（紅圈處），讓她相當尷尬。 圖擷自Dcard
原PO在公司的廁所發現情趣用品（紅圈處），讓她相當尷尬。 圖擷自Dcard

古人說「食色性也」，只要是平凡人都會有七情六慾，一名女網友日前在公司廁所的洗手台置物台上發現一個情趣用品，沒想到下一秒其中一名女同事走進去還用水沖洗，讓女網友相當尷尬，連吃飯都不敢對到眼。

女網友在Dcard以「在公司廁所看到情趣用品」為題表示，她在一家小公司上班，員工也才4個人。原PO說日前某天公司裡只有老闆的老公、40歲快50的同事A、30幾歲的同事B，她去上廁所時，一走進去竟然看到洗手台上方的置物架上有一個情趣用品，讓她相當尷尬。

原PO擔心如果走出去，大家一定會認為這東西是她的，但上完廁所後，她還是鼓起勇氣開口問說「那個…廁所有東西喔」，這時同事B起身默默地走進去拿，原PO甚至還聽到同事B用水沖洗的聲音，讓她羞紅了臉。就連中午一起吃飯時，原PO都不敢和同事B對到眼，尷尬的場面讓她直呼「你要我以後怎麼面對那個廁所！哭啊」。

貼文笑翻一票人，「別騙我，這車窗擊破器吧」、「其實那是巨大耳環」、「我以為是門把，看來我見識還太淺了」、「如果是我，我會默默放進袋子裡，等失主自己來認領欸」、「只要妳不尷尬，尷尬的就是別人」、「姐姐玩很大」、「為什麼要把這種東西帶來公司？」、「重點還進去收起來，如果是我，肯定一起裝死，都不要承認」。

原PO在公司的廁所發現情趣用品，讓她相當尷尬。 圖擷自Dcard
原PO在公司的廁所發現情趣用品，讓她相當尷尬。 圖擷自Dcard

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