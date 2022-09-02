明年基本月薪、時薪雙漲好棒棒？網轟「治標不治本」：根本變相減薪

勞動部昨（1日）舉行基本工資審議委員會，決議明年起每月基本工資調整至26400元，每小時基本工資調整為176元，漲幅不小且為總統蔡英文執政後第七次調漲，然而是否真正惠及勞工，各界看法不同，不少民眾認為，看似對低薪族有利，但實質上卻「變相減薪」。

勞動部基本工資審議委員會1日拍板基本工資月薪與時薪雙漲，待行政院核定後，預定明年開始實施，然普遍上班族實際薪資約3萬至4萬不等，與基本工資距離逐漸拉近，在網路上引起熱議，反應快的人立刻表示「還真是謝謝哦，我已經能想到之後的物價了」、「起飛囉，雞排上看200」、「荷包又要被剝削了」、「看來明年電費會漲了」、「以後可能就是100元的便當是常態，手搖都要50以上」、「只有物價會一直漲，短期爽到打工族而已，短視近利的政策不知道有什麼用」。

領一般薪資的網友也認為加薪無感，反而是加薪可能帶來物價上漲，讓薪水變薄，紛紛留言怒轟「一堆人又要被變相減薪了」、「再過幾年就沒有中產階級了，只有富豪跟社會底層」、「有屁用？漲工資趕不上物價房價上漲的幅度」、「薪水三萬的反而離基本薪越來越近」、「沒差吧，反正就均貧而已，然後頂層不受影響」、「真正在擔大條開銷的父母變相減薪，然後學生打工漲那一點點，家庭收入整體還是減少、購買力減低啊」、「薪資離基本工資又更接近了」。

有網友直指政府作為「治標不治本」、「對社會真的毫無幫助」、「政府該做的事情是讓經濟環境變好」，更指出「漲基本工資看似對低薪族群有利，但資方不是吃素的，還是會從其它地方凹回來，有些行業無勞健保、休假天數少、無特休、無加班費、加班費倍率不符規定、職安未落實……先把這些基本的做好比較重要吧」。

不過也有人出聲緩頰，認為「基本工資訂定之目的是為保障勞工基本生活，維持其基本生活所必需的購買力，基本工資調漲就是要照顧低薪的人，讓他們生活不要太難過」。

產業界對明年調漲薪資一事也覺得無奈，商總理事長許舒博表示，疫情期間一再調高基本工資，對服務業根本是傷口上撒鹽，政府的補貼措施也未普及，如今年核准的僅當初估算的兩成，根本無實質助益。