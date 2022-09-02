少看一個零意外住進京都豪華飯店 他開箱全程「隱藏版活動」最驚訝
一個晚上要價數萬甚至數十萬不等的高級飯店，到底擁有什麼樣的服務內容，儘管讓人相當好奇，但高昂的價格也讓一般人望之卻步。近來一位日本網友，就在一次意外之下住進了某間高級飯店，並分享住在裡頭究竟是什麼樣的感受。
根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本一位twitter網友「yap00py」近來和友人出門住宿時，因為自己少看了一個0的關係，意外訂到一家住一晚就要價20萬日幣（約相當於台幣4萬4033元）的高級飯店。儘管荷包損失慘重，但既然都已經住進來了，他便乾脆在網路上分享這家飯店所提供的服務內容。
yap00py表示，他才一進到飯店，服務人員就將他帶到沙發坐下，一邊倒飲料請他想用，一邊辦理check in手續。飯店的房間則相當寬敞且豪華，並且設有個人的露天溫泉。
入住後不久，飯店還通知網友，皆下來將有搭船觀賞的行程，讓他感到十分訝異。於是他和友人便搭著有專人划船的木筏，在船上一邊欣賞河景，一邊品嚐著飯店提供的小菜和香檳。餐點擺設得十分精緻，光是外觀就和一般吃到的東西截然不同，讓網友全程大開眼界。
雖然yap00py並沒有明說住進了哪家飯店，但有眼尖的網友辨認出「這應該是『京都翠嵐飯店』吧」、「居然還有坐船行程」、「確實很高級，不過上次去早上出現了義大利麵沙拉和胡麻醬秋葵，意外有點平民」。也有人認為「偶爾花大錢享受一下也不錯」、「花10萬日幣應該就能住到很好的旅館了吧」、「應該看到10倍價時就該落跑了」。
とりあえず部屋で匿イベの配信を待ってたら「お船遊びのお時間で御座います」って言われて座敷の船でシャンパンが出てきたの本当に嘘かと思った pic.twitter.com/TkPkw0wrZe— ゆな (@yap00py) August 28, 2022
丁度50の質問まで視聴したところで食事の時間になっちゃって一時中断して行って出てきたのがこれだったの、そんな訳なさすぎる pic.twitter.com/X9sc9qWEyZ— ゆな (@yap00py) August 28, 2022
旅館の隅にある、椅子だけが置いてある謎の空間のことが好きなんだけどこの場合のこの空間に関しては本当に何？ pic.twitter.com/2bgcGNa9lZ— ゆな (@yap00py) August 28, 2022
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