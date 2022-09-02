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少看一個零意外住進京都豪華飯店 他開箱全程「隱藏版活動」最驚訝

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本男子因為少看一位數，意外住進一碗要價20萬日幣的高級飯店。圖為飯店的個人溫泉設施。圖擷取自twitter
一位日本男子因為少看一位數，意外住進一碗要價20萬日幣的高級飯店。圖為飯店的個人溫泉設施。圖擷取自twitter

一個晚上要價數萬甚至數十萬不等的高級飯店，到底擁有什麼樣的服務內容，儘管讓人相當好奇，但高昂的價格也讓一般人望之卻步。近來一位日本網友，就在一次意外之下住進了某間高級飯店，並分享住在裡頭究竟是什麼樣的感受。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本一位twitter網友「yap00py」近來和友人出門住宿時，因為自己少看了一個0的關係，意外訂到一家住一晚就要價20萬日幣（約相當於台幣4萬4033元）的高級飯店。儘管荷包損失慘重，但既然都已經住進來了，他便乾脆在網路上分享這家飯店所提供的服務內容。

yap00py表示，他才一進到飯店，服務人員就將他帶到沙發坐下，一邊倒飲料請他想用，一邊辦理check in手續。飯店的房間則相當寬敞且豪華，並且設有個人的露天溫泉。

入住後不久，飯店還通知網友，皆下來將有搭船觀賞的行程，讓他感到十分訝異。於是他和友人便搭著有專人划船的木筏，在船上一邊欣賞河景，一邊品嚐著飯店提供的小菜和香檳。餐點擺設得十分精緻，光是外觀就和一般吃到的東西截然不同，讓網友全程大開眼界。

雖然yap00py並沒有明說住進了哪家飯店，但有眼尖的網友辨認出「這應該是『京都翠嵐飯店』吧」、「居然還有坐船行程」、「確實很高級，不過上次去早上出現了義大利麵沙拉和胡麻醬秋葵，意外有點平民」。也有人認為「偶爾花大錢享受一下也不錯」、「花10萬日幣應該就能住到很好的旅館了吧」、「應該看到10倍價時就該落跑了」。

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京都

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