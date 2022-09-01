父給貓吃得比親生女兒還澎湃 網友超羨慕：還缺寵物嗎？

許多人把寵物當作親生子女養育，為了給寵物吃好穿好更是花錢不手軟。近日一名女網友就抱怨，自家老爸給貓咪準備大魚大肉，還悉心過水、去皮、切段，讓她懷疑自己根本是撿來的，貓咪才是親生子女，許多網友見狀也笑問「妳家還缺寵物嗎？」

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文秀出父親給自家貓咪準備的大魚大肉，包含一整盒燒雞、烤鴨，還有一盤蒸好的大蝦。為了讓貓咪食用，照片中的肉品都已過水去油，接著脫皮去殼，再剪成小塊碎肉。原po無奈笑說，「每一次看著自家老爸給貓弄吃的，都會覺得自己是路邊撿來的」。

網友看了照片也笑說，「不是撿來的啦～但可能不是親生的」、「撿來順便養養的」、「妳家還有缺寵物嗎？我會自己散步」、「爸爸小時候弄副食品都沒這麼認真吧」、「這個理由來抱怨給過」、「確認親生無誤，我說貓」。

還有人跟原po同病相憐，「我媽也會燙雞肉給我家的貓吃欸，然後還不准我偷吃」、「我家裡有養鳥，媽媽說鳥在家要幫牠開燈，牠們也是生命，然後有天媽媽回家把鳥從我房間帶走就把燈關了，但我人還在房間」、「我媽以前也是買高檔羊肉給狗吃」。

不過有網友提醒，千萬不要給寵物吃調味過的肉類，「煙燻雞肉跟烤鴨，鹽份都滲入肉裡了，過水只能洗去表面的鹽巴」、「很豪華，可是感覺貓的腎臟會出問題」、「市售的即使過水也是重油重鹹」。原po對此回應，父親一個月只有2到3次這樣餵，因此她不會特別干預。