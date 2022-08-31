聽新聞
test
0:00 / 0:00
網友揭「三招」壽司郎隱藏吃法 烏龍麵搖身一變茶泡飯
許多知名迴轉壽司店隱藏吃法百百種，消費者到壽司店享用時，可以依照自己的口味喜好搭配旁邊的醬料，酌量適取，不少網友在不同食材的搭配中，因而創造出「隱藏版」的美味吃法。Dcard有網友在美食版分享，知名連鎖迴轉壽司店壽司郎的「三大隱藏」吃法，分別為：豪華版烏龍麵、海苔口味薯條、焦糖牛奶冰淇淋。特別的搭配令其他網友紛紛直呼「下次也要試試看」！
原PO表示，有關於隱藏吃法，「冰淇淋加抹茶粉」已經是基本款，就不特別做介紹，因此與大家分享一下自己喜歡的三種吃法。
第一種 豪華版烏龍麵
所需食材：七味粉、極上鰻魚、炸蝦烏龍麵、抹茶粉、山葵醬
首先點兩盤極上鰻魚，並酌量撒上七味粉，然後放進炸蝦烏龍麵裡，即可完成！
接者，吃完炸蝦、烏龍麵跟鰻魚後，剩下的壽司米可以加入剩下的烏龍麵湯裡，再加上抹茶粉和酌量山葵醬，還可搖身一變成為「茶泡飯」。
第二種 海苔口味薯條
所需食材：黃金脆薯、抹茶粉、玫瑰鹽
先點一盤黃金脆薯，趁熱的時候撒上抹茶粉，再加上少量玫瑰鹽，就會有海苔薯條的味道。
第三種 焦糖牛奶冰淇淋
所需食材：北海道牛奶霜淇淋、甜醬油
原PO補充，除了加抹茶粉會變成抹茶冰淇淋之外，在冰淇淋上淋上一點點甜醬油，就會有淡淡的焦糖味，鹹甜鹹甜的滋味令人上癮。
其他網友紛紛留言表示，「覺得實用收藏」、「太酷了吧！我下次來試看看」、「冰淇淋加甜醬油也太酷了吧」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言