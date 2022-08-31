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蝦皮店到店門市瘋狂展店 她質疑經營方式「這樣子撐得住？」

聯合新聞網／ 綜合報導
蝦皮店到店的展店速度相當快。 記者陳立儀攝影／聯合報系資料照片
蝦皮店到店的展店速度相當快。 記者陳立儀攝影／聯合報系資料照片

電商平台蝦皮購物在去年八月推出「蝦皮店到店」，至今也不斷積極展店，在不少地方都可以看見門市正在籌備或是營運中。然而，一名女網友在網路上發文，直呼「蝦皮店到店狂開欸」，也質疑這樣的經營方式可以撐多久？而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在PTT上以「蝦皮店到店狂開欸」為題發文，原PO透露最近發現蝦皮店到店不斷展店，甚至在家裡附近就有好幾間。原PO提到「聽仲介說那家本來要跟我家租店面，但價錢太低直接拒絕，後來仲介說找了一家幾十年的，屋齡和地點也相對差的點租了，雖然他們租金相對低，但一個店面一個月幾十萬還是要（連人的薪資）」。

對此，原PO相當質疑「這樣子撐得住？」原PO表示前陣子有用過蝦皮店到店，但覺得到貨時間要等很久，「盡可能不選蝦皮店到店就是，萊爾富也不喜歡，要自己找自己的東西」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「看過幾間店的樣式，我總覺得蝦皮有做超商的野心，而且是自動化的那種」、「做好電商就好，跟超商搶什麼物流」、「超商自動化感覺最後會被街友佔據，還是要有店員管理比較人性」、「感覺店員流動率很高，不曉得能撐多久」、「店到店超燒錢，真的很好奇要賺什麼」。

另外，有網友體驗後持負面想法，「用過1、2次蝦皮店到店，感覺不佳，寧可加錢換全家」、「沒得選才會選店到店，要佛系等貨」、「店到店的寄送狀況真的蠻不穩定的」、「超級慢，寧願多加點錢選其他三家便利商店」、「加錢用其他超商+1」。

最後，也有網友持正面回饋，「我覺得店到店領東西很快欸」、「買東西網路上按完4天就到了」、「我用過的店到店都很快，是貨主問題吧」、「店到店很吃運氣，這陣子好像有好一點」、「店到店最近速度好像有改善」、「我這邊的很快耶，三天就到了，跟超商差不多」。

PTT 蝦皮購物 電商 超商

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