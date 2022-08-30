他好奇「機車行有賺頭？」 網揭：早已賺好幾棟房

台灣是機車王國，機車代步方便又快速，受到不少通勤族的喜愛，機車行也隨處可見，日前就有網友以「機車行真的很好賺嗎？」為題，討論為何機車行會這麼多。話題引來網友曝光「超好賺，台灣的機車很多，爸爸的朋友靠修機車賺了好幾棟房子」。

一名網友在PTT發文表示，他家方圓100公尺內有5間機車行，讓他疑惑「這些機車行店面都直直排開，不怕別間互相競爭，機車行這麼好賺嗎？」

對此，內行網友點出機車行賺錢的原因「材料便宜，賣顧客利潤高」、「幫忙改裝車也很賺」，有人留言「電瓶材料行買500 元，車行請他們換要800-1000元，而且這樣材料行還有賺」、「幫忙換一瓶機油，等於賺到一瓶新的」、「一個坐墊換掉要8萬1千元，不好賺嗎？」、「我家巷口的機車行，換一顆火星塞說要收800元」、「改車才好賺，改裝精品貴死，但一堆盤子都很敢開」。

也有網友分享周遭經驗「我爸爸的朋友開機車行，開到變收租房東，新莊有4間房」、「我認識一個大概60幾歲的機車行老闆，他們青埔的房子好幾間」、「最近親戚的兒子開了機車行，買了兩間房子，年紀不大，資產就超過3000萬了」。