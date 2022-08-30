公園散步巧遇正妹 阿公變「神助公」一舉動幫孫要到電話

俗話說家有一老如有一寶，如果祖孫之間感情好，生活倒也增添不少趣事。一名男網友近日分享了阿公的把妹絕招，讓不少網友看完都直說果然是老江湖、老船長，藝人炎亞綸也留言直呼「佩服佩服」。

臉書粉絲團「加藤軍台灣粉絲團 2.0」分享一則貼文截圖，有男網友跟阿公至公園散步，遇到一名正妹，他忍不住多看了對方幾眼，結果這個舉動被阿公注意到，便問他「喜歡嗎？」又問「想要她的電話號碼嗎？」男網友則是臉紅。

沒想到阿公「薑是老的辣」，隨後往那位正妹走去，幾分鐘後，男網友的手機響了，他一接起來傳來甜美的聲音，「你好，你爺爺迷路了，你快點過來接他，我在公園的噴泉這邊等你喔！」

不少網友看完紛紛在貼文底下留言，「神助公」、「過陣子很多地方，會出現很多孝順的孫子陪著阿公散步」、「我以後也要當這樣優秀的阿公」、「阿公是高手」、「阿公是個盡責的月老。」

還有人笑稱「阿公表示：想當年你阿嬤就是這樣來的」、「阿公：乖孫我就幫你到這了」、「阿公想抱孫了」、「阿公年輕時就是把妹之神」、「看起來很熟練，完全就是寶刀未老！」