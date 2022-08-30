轎車超鬧停全聯附設停車場入口處 網笑喊口號：請支援移車

美女風格百百種，每個人都有各自的審美觀。Dcard有網友分享「五大美女教授」，甚至特地挑選不同風格的大學教授，並以網路上公開的資料來做介紹，原PO也直呼，如果有同學上過這些美女教授的課，「也太令人羨慕了吧！」

2022-08-29 20:39