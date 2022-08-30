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轎車超鬧停全聯附設停車場入口處 網笑喊口號：請支援移車

聯合新聞網／ 綜合報導
白色轎車直接停在停車場入口。圖擷自爆怨公社
白色轎車直接停在停車場入口。圖擷自爆怨公社

為了方便顧客停車，許多賣場都會提供停車場，只要消費滿一定金額就可以免費停車。不過，一名網友在臉書上發文，分享一台白色轎車直接停在全聯附設的停車場入口處，而貼文曝光後也掀起討論，有網友開玩笑表示「我看這次是要廣播請支援移車了！」

一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，從照片中可以看見，全聯附設的停車場還有許多車位，但一台白色轎車卻停在入口處一動也不動。從另一個方向來看，白色轎車所在的格狀地板上，旁邊也有許多車子都直接停在上面，一台一台相當有秩序的並排。對此，原PO在貼文中好奇寫道，「不知道停在停車場入口是什麼意思」。

白色轎車所在的格狀地板上，旁邊也有許多臨停車子。圖擷自爆怨公社
白色轎車所在的格狀地板上，旁邊也有許多臨停車子。圖擷自爆怨公社

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「講求方便，沒停橫的佔住出入口就要偷笑了」、「不是天兵就是自私」、「他跟賣場有仇」、「請支援收銀嗎？我看這次是要廣播請支援移車了」、「永遠不懂三寶在想什麼」、「這到底要多鬧才會停在入口」、「慣性違停，到處都是他的停車場」、「這種智商要吊銷駕照」。

另外，也有網友猜測，「大概是自己方便就好，而且旁邊的車也都停在人行道，對他們來說可能距離門口三公尺以上都不叫做停車場入口」、「他看不到地上的字，因為坐椅不夠高」、「唯一能解釋的就只有⋯屎在滾」、「他認為旁邊還有路」。

最後，也有網友眼尖看出所在地，「看起來就是關山無誤」、「所以關山的人行道可以停車？」、「關山全聯耶」、「關山耶，旁邊居然變停車場了」、「關山地很大，很好停車，沒關係啦」、「以前沒停車場時，大家都這樣停沒錯啦！台東關山全聯」。

停車場 台東 爆怨公社 違停 人行道

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