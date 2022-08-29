聽新聞
test
0:00 / 0:00

驚見HowHow出道！意外撞臉含團GHOST9成員 網：回不去了

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣知名YouTuber陳孜昊（HowHow）。圖擷自Dcard
台灣知名YouTuber陳孜昊（HowHow）。圖擷自Dcard

截至2020年，全球人口將近77億，許多人容易「撞臉」，也在所難免。Dcard有網友驚見，台灣知名Youtuber陳孜昊（HowHow）竟然撞臉韓國知名KPOP偶像團體GHOST9的Prince，令原PO直呼「真的超像How哥在跳舞，還跳得很好，讓我大出戲」，許多網友也表示「真的太像！」

HowHow，本名陳孜昊，是台灣知名YouTuber，截至目前已累積145萬訂閱者。在網路上有廢片始祖業配之王的暱稱，影片多為搞笑無厘頭的風格，目前與其他熱愛音樂的YouTuber組成樂團七月半，在團中擔任貝斯手兼團長，且已與知名歌手鄧福如於2019年結婚登記結婚，並育有1子。

韓國知名KPOP音樂偶像團體GHOST9是2020年所推出的九人男子團體，目前成員包括SHIN、孫準亨、李康成、崔俊聖、Prince、李優珍以及李津宇，並以七人團的形式進行相關演出活動。目前發布的四張專輯包刮：《PRE EPISODE 1: DOOR》、《Pre Episode 2 : W.all 》、《NOW : Where we are, here》、《NOW :When we are in Love》。其中團員Prince與HowHow撞臉。

韓國知名KPOP音樂偶像團體GHOST9成員Prince。圖擷自Dcard
韓國知名KPOP音樂偶像團體GHOST9成員Prince。圖擷自Dcard

原PO表示，觀看幾部Prince的直拍的表演影片，直呼「真的超像How哥在跳舞，而且還跳得很好，讓我大出戲！」

對此，HowHow本人也在IG帳號上大方回應，「偷出道被發現」。

HowHow在IG上公開回復撞臉事件。圖擷自Dcard
HowHow在IG上公開回復撞臉事件。圖擷自Dcard

許多網友紛紛表示，「有像欸，只差髮型」、「How哥宇宙要出現不同國籍的成員了嗎」、「其實HowHow本來就滿帥的呀」、「真的太像」、「超好笑，我要去追蹤」、「不認識這個韓星，但真的像」、「看過之後直接回不去」、「How哥宇宙有韓團成員也很正常吧」。

YouTuber Dcard

延伸閱讀

麥當勞焙果「1食材超迷你」 與廣告差很大惹議：被縮小燈照到？

蛇誤闖浴室被捉 男秀抓蛇照「魁梧身材」引網驚：巨石強森？

絕不是少女心！她下廚見「粉紅鹹蛋」嚇壞 內行揭恐怖原因：快丟掉

存款上億又土地一堆⋯他曝光有錢人的房間 網嚇：皇帝命乞丐身

相關新聞

驚見HowHow出道！意外撞臉含團GHOST9成員 網：回不去了

截至2020年，全球人口將近77億，許多人容易「撞臉」，也在所難免。Dcard有網友驚見，台灣知名Youtuber陳孜昊（HowHow）竟然撞臉韓國知名KPOP偶像團體GHOST9的Prince，令原PO直呼「真的超像How哥在跳舞，還跳得很好，讓我大出戲」，許多網友也表示「真的太像！」

她是你的老師嗎？網整理「五大美女教授」 直呼：太羨慕

美女風格百百種，每個人都有各自的審美觀。Dcard有網友分享「五大美女教授」，甚至特地挑選不同風格的大學教授，並以網路上公開的資料來做介紹，原PO也直呼，如果有同學上過這些美女教授的課，「也太令人羨慕了吧！」

7年來什麼漲價最有感？網一面倒點名「它」：今年連漲2次

近年物價不斷攀升，不少民生用品也隨之漲價，許多人的經濟負擔也日益加重。日前一名網友在網路上發文，詢問大家「這七年來什麼漲價最有感？」而貼文曝光後也掀起討論。

蛇誤闖浴室被捉 男秀抓蛇照「魁梧身材」引網驚：巨石強森？

蛇誤闖住宅的事件時有所聞，近日有網友就在家中浴室驚見有蛇闖入，他將捉蛇的照片po網後意外引發網友熱議，原來是他的身材太過魁梧，讓許多網友笑說，「蛇當時應該害怕極了吧！」

幼稚園兒寄「注意鬼畫符」信件 郵差神破解完美送達

現代通訊軟體方便，使用手寫信的人越來越少，雖然訊息方便，但同時也少了一些溫度。日前，有網友分享自己保存很久的手寫信，表示是小孩在幼稚園寫的，也笑說「郵差當年收到這批信，臉上應該是無限白眼」，引起網友熱議。

叫外送點漢堡肉吐司 他收到餐點傻眼：買了個寂寞？

外送平台越來越便利，許多人三餐仰賴外送解決，不過有時會出現餐點圖片與實體相差過大的窘境，有網友近日透過外送叫了「漢堡肉吐司」，想不到餐點內竟只有豬排肉跟小黃瓜，詢問客服則回應「要生菜需另外備註」，他傻眼表示「買到了寂寞是嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。