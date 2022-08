驚見HowHow出道！意外撞臉含團GHOST9成員 網：回不去了

截至2020年,全球人口將近77億,許多人容易「撞臉」,也在所難免。Dcard有網友驚見,台灣知名Youtuber陳孜昊(HowHow)竟然撞臉韓國知名KPOP偶像團體GHOST9的Prince,令原PO直呼「真的超像How哥在跳舞,還跳得很好,讓我大出戲」,許多網友也表示「真的太像!」

HowHow,本名陳孜昊,是台灣知名YouTuber,截至目前已累積145萬訂閱者。在網路上有廢片始祖、業配之王的暱稱,影片多為搞笑無厘頭的風格,目前與其他熱愛音樂的YouTuber組成樂團七月半,在團中擔任貝斯手兼團長,且已與知名歌手鄧福如於2019年結婚登記結婚,並育有1子。

韓國知名KPOP音樂偶像團體GHOST9是2020年所推出的九人男子團體,目前成員包括SHIN、孫準亨、李康成、崔俊聖、Prince、李優珍以及李津宇,並以七人團的形式進行相關演出活動。目前發布的四張專輯包刮:《PRE EPISODE 1: DOOR》、《Pre Episode 2 : W.all 》、《NOW : Where we are, here》、《NOW :When we are in Love》。其中團員Prince與HowHow撞臉。

韓國知名KPOP音樂偶像團體GHOST9成員Prince。圖擷自 Dcard

原PO表示,觀看幾部Prince的直拍的表演影片,直呼「真的超像How哥在跳舞,而且還跳得很好,讓我大出戲!」

對此,HowHow本人也在IG帳號上大方回應,「偷出道被發現」。

HowHow在IG上公開回復撞臉事件。圖擷自 Dcard

許多網友紛紛表示,「有像欸,只差髮型」、「How哥宇宙要出現不同國籍的成員了嗎」、「其實HowHow本來就滿帥的呀」、「真的太像」、「超好笑,我要去追蹤」、「不認識這個韓星,但真的像」、「看過之後直接回不去」、「How哥宇宙有韓團成員也很正常吧」。