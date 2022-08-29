蛇誤闖浴室被捉 男秀抓蛇照「魁梧身材」引網驚：巨石強森？

蛇誤闖住宅的事件時有所聞，近日有網友就在家中浴室驚見有蛇闖入，他將捉蛇的照片po網後意外引發網友熱議，原來是他的身材太過魁梧，讓許多網友笑說「蛇當時應該害怕極了吧！」

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文分享在自家捉蛇的畫面，他表示27日晚上有一條蛇闖入家中浴室，嚇得孩子衝出來大喊「有蛇！眼鏡蛇！」所幸他即時將蛇捉住，家人都沒有受傷。

該文引起網友熱烈討論，「看起來是無毒的紅斑蛇」、「這是紅斑蛇，很常見的無毒蛇，不用怕，不是眼鏡蛇」、「蛇會爬水管，尤其是1F，從水溝爬進汙水管」、「洗水台的出水水管進來的」、「應該是從馬桶」。

然而不少網友看見照片後，非但沒被蛇嚇到，反而被原po魁梧的背影驚呆了，「這身形～」、「這身材蛇被彈到應該就死了」、「好壯的男人」、「體格也太棒，好像巨石強森的同鄉！」、「這背影好猛！」、「我感覺我被你打一拳，我就可以投胎去當富二代了」、「請問蛇沒事吧」、「蛇：我當時真的害怕極了」。