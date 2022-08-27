幼稚園兒寄「注意鬼畫符」信件 郵差神破解完美送達

現代通訊軟體方便，使用手寫信的人越來越少，雖然訊息方便，但同時也少了一些溫度。日前，有網友分享自己保存很久的手寫信，表示是小孩在幼稚園寫的，也笑說「郵差當年收到這批信，臉上應該是無限白眼」，引起網友熱議。

一名女網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，他貼出了一張孩子當年讀幼稚園時，老師給的功課，要寫一封感謝父母的信寄回家，讓他們體驗手寫信的感覺，只見照片上，所有的文字都是用注音拼出來的。

原po笑說，「郵差當年收到這一批信件，臉上應該是無限的冏，無限的白眼…送信還要慢慢拼注意才送得到，郵差拼完還在旁邊寫上，應該怕拿到的時候又要再拼一次」，因為這封信保存已久，孩子轉眼間也要升高二了，原po表示「身為阿母，會繼續保存這封信」。

貼文曝光後馬上引起網友熱議，「幸福的記憶」、「太可愛了吧！」、「郵差阿伯知道，這是小小孩寫的，嘴角會微微上揚的」、「看成魚叔分手，抱歉」、「郵差想問：這是那間幼稚園出的主意」、「好有紀念價值」、「這所學校教育的不錯欸」。

文章也釣出了17年的資深郵差留言，「其實我們很歡迎這種手寫有溫度的信件的，拼注音沒什麼，至少是學過拿手的，比起現在國外網購留英文地址的簡單多了」。