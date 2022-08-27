叫外送點漢堡肉吐司 他收到餐點傻眼：買了個寂寞？

外送平台越來越便利，許多人三餐仰賴外送解決，不過有時會出現餐點圖片與實體相差過大的窘境，有網友近日透過外送叫了「漢堡肉吐司」，想不到餐點內竟只有豬排肉跟小黃瓜，詢問客服則回應「要生菜需另外備註」，他傻眼表示「買到了寂寞是嗎？」

一名網友在臉書社團爆怨公社發文表示，他透過外送平台叫早餐，店家的「起司吐司」餐點示意圖內含生菜、起司、番茄等，他便點了肉排吐司，想不到收到餐點後大傻眼，吐司內竟然只有肉排與一點點小黃瓜，讓他直呼「這是什麼鬼，買到了寂寞是嗎？」

該網友立刻詢問客服人員，客服回應「經查詢，漢堡肉吐司內只有小黃瓜，若您需要生菜需要在訂單內備註喔」。他傻眼表示，「我沒有買過我怎麼知道店家會不會放生菜？真的很憤怒，壞了我一天的心情」。

網友叫外送買了漢堡肉吐司，吐司內卻只有漢堡肉跟小黃瓜，與示意圖不符。圖／取自 爆料公社

網友叫外送買了漢堡肉吐司，吐司內卻只有漢堡肉跟小黃瓜，與示意圖不符。圖／取自 爆料公社

然而不少網友認為，豬排肉吐司只要35元，不可能會有豐富配料，有人留言「你覺得35塊能吃到獨特醬料加生菜，起司洋蔥酸黃瓜嗎？」、「你買的是漢堡肉吐司就是長這樣啊，買這麼多年，沒買過加生菜的」、「不知成本的人，不如店你開，大家評斷，賺你沒幾毛，還給你受氣」。

還有網友留言「35元好便宜耶！還加上外送費耶！這是廣告吧！這跟外面早餐店一樣呀，漢堡肉吐司，蕃茄生菜小黃瓜洋蔥倒是每家店不一定會有，我家這邊點漢堡麵包的會放一點蕃茄生菜，點吐司的只有放一點小黃瓜絲」。

不過也有網友聲援他，留言「因為一般來說都以為有小黃瓜之類或其他菜，一點點也好，有些真的少到像不小心沾到的，所以版主才沒有特別加註吧，但外送35元只有兩片吐司跟肉也是可以接受」、「買一個空虛寂寞還有懶趴火」、「真好笑的餐點」。