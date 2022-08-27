快訊

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

殉職警家屬怒吼廢死團體下地獄 呂捷：路人沒有權力談原諒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

叫外送點漢堡肉吐司 他收到餐點傻眼：買了個寂寞？

聯合新聞網／ 綜合報導
外送平台相當便利，不過有時會出現餐點與圖片不符的窘境。聯合報系資料照
外送平台相當便利，不過有時會出現餐點與圖片不符的窘境。聯合報系資料照

外送平台越來越便利，許多人三餐仰賴外送解決，不過有時會出現餐點圖片與實體相差過大的窘境，有網友近日透過外送叫了「漢堡肉吐司」，想不到餐點內竟只有豬排肉跟小黃瓜，詢問客服則回應「要生菜需另外備註」，他傻眼表示「買到了寂寞是嗎？」

一名網友在臉書社團爆怨公社發文表示，他透過外送平台叫早餐，店家的「起司吐司」餐點示意圖內含生菜、起司、番茄等，他便點了肉排吐司，想不到收到餐點後大傻眼，吐司內竟然只有肉排與一點點小黃瓜，讓他直呼「這是什麼鬼，買到了寂寞是嗎？」

該網友立刻詢問客服人員，客服回應「經查詢，漢堡肉吐司內只有小黃瓜，若您需要生菜需要在訂單內備註喔」。他傻眼表示，「我沒有買過我怎麼知道店家會不會放生菜？真的很憤怒，壞了我一天的心情」。

網友叫外送買了漢堡肉吐司，吐司內卻只有漢堡肉跟小黃瓜，與示意圖不符。圖／取自爆料公社
網友叫外送買了漢堡肉吐司，吐司內卻只有漢堡肉跟小黃瓜，與示意圖不符。圖／取自爆料公社

網友叫外送買了漢堡肉吐司，吐司內卻只有漢堡肉跟小黃瓜，與示意圖不符。圖／取自爆料公社
網友叫外送買了漢堡肉吐司，吐司內卻只有漢堡肉跟小黃瓜，與示意圖不符。圖／取自爆料公社

然而不少網友認為，豬排肉吐司只要35元，不可能會有豐富配料，有人留言「你覺得35塊能吃到獨特醬料加生菜，起司洋蔥酸黃瓜嗎？」、「你買的是漢堡肉吐司就是長這樣啊，買這麼多年，沒買過加生菜的」、「不知成本的人，不如店你開，大家評斷，賺你沒幾毛，還給你受氣」。

還有網友留言「35元好便宜耶！還加上外送費耶！這是廣告吧！這跟外面早餐店一樣呀，漢堡肉吐司，蕃茄生菜小黃瓜洋蔥倒是每家店不一定會有，我家這邊點漢堡麵包的會放一點蕃茄生菜，點吐司的只有放一點小黃瓜絲」。

不過也有網友聲援他，留言「因為一般來說都以為有小黃瓜之類或其他菜，一點點也好，有些真的少到像不小心沾到的，所以版主才沒有特別加註吧，但外送35元只有兩片吐司跟肉也是可以接受」、「買一個空虛寂寞還有懶趴火」、「真好笑的餐點」。

外送 漢堡 早餐 爆怨公社

延伸閱讀

是否參選桃園市長？ 鄭寶清親口曝：8月底前有答案

茶葉蛋殼剝得稀巴爛她火大 網分享技巧輕鬆剝：不用5秒

網購情趣內衣超商取貨 賣家這舉動讓她超崩潰

本尊找到了！馬尾「豬肉妹」擺攤超火辣 北半球炸裂網看呆

相關新聞

幼稚園兒寄「注意鬼畫符」信件 郵差神破解完美送達

現代通訊軟體方便，使用手寫信的人越來越少，雖然訊息方便，但同時也少了一些溫度。日前，有網友分享自己保存很久的手寫信，表示是小孩在幼稚園寫的，也笑說「郵差當年收到這批信，臉上應該是無限白眼」，引起網友熱議。

叫外送點漢堡肉吐司 他收到餐點傻眼：買了個寂寞？

外送平台越來越便利，許多人三餐仰賴外送解決，不過有時會出現餐點圖片與實體相差過大的窘境，有網友近日透過外送叫了「漢堡肉吐司」，想不到餐點內竟只有豬排肉跟小黃瓜，詢問客服則回應「要生菜需另外備註」，他傻眼表示「買到了寂寞是嗎？」

嬸嬸在家庭群群聊「她胸很大X罩杯」 單親爸1句回嗆秒閉嘴

買內衣是件私密的事情，一名來自單親家庭的19歲女網友因爸爸不熟悉內衣怎麼買，改由嬸嬸帶她到店內購買內衣，想不到回家後，嬸嬸竟在家庭群組公開討論她的罩杯數，還不斷誇獎「真的很大」，最後她的爸爸也看不下去，回嗆「這種事不能隨便講，不然講妳女兒的啊，難道我女兒不是人？」

真台中人？咖啡廳推限定「東泉拿鐵」網崩潰：製造社會對立的飲料

東泉辣椒醬被稱為「台中神醬」，是台中人飲食不能錯過的必備品之一，地位難以撼動。近期有咖啡廳老闆心血來潮推出新作，把東泉辣椒醬加入拿鐵中，尾韻帶點辣辣的滋味，意外的不衝突，但有網友仍崩潰喊「台中人好可怕」。

茶葉蛋殼剝得稀巴爛她火大 網分享技巧輕鬆剝：不用5秒

茶葉蛋是台灣相當著名且普遍的食物，只要在超商就可以輕鬆買到，便宜又有飽足感是許多人填飽肚子的選擇。一名女網友就在臉書抱怨茶葉蛋殼不好剝，讓她剝到最後火氣都上來了，有內行人就提供撇步教學剝蛋殼技巧。

網購情趣內衣超商取貨 賣家這舉動讓她超崩潰

網路購物不僅有便利性，也保有隱私性，許多人都會利用網購來買東西，有人會選擇宅配到家，也有人喜歡超商取貨，不過有一名女網友抱怨到超商領取網購物品時，看到包裝上的照片讓她相當傻眼又尷尬，照片一出也讓許多人笑翻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。