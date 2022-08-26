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網購情趣內衣超商取貨 賣家這舉動讓她超崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO到超商領取網購商品，卻發現賣家將商品照片貼在外包裝上。 圖擷自爆怨公社
原PO到超商領取網購商品，卻發現賣家將商品照片貼在外包裝上。 圖擷自爆怨公社

網路購物不僅有便利性，也保有隱私性，許多人都會利用網購來買東西，有人會選擇宅配到家，也有人喜歡超商取貨，不過有一名女網友抱怨到超商領取網購物品時，看到包裝上的照片讓她相當傻眼又尷尬，照片一出也讓許多人笑翻。

原PO在「爆怨公社表示自己上網買了一件情趣內衣，原本以為網購是相當安全且很有隱私，沒想到當包裹送達超商後，她前往領取看到貨品上的包裝卻非常尷尬。原來賣家將情趣內衣的商品照片貼在外層包裝上，只見照片上的模特兒穿的這套情趣內衣，上半身相當短，幾乎遮不住胸部，包裹一拿出來等於周遭的人都看得一清二楚，這也讓原PO感到非常害羞。

貼文笑翻一票人，「本來只有賣家知、店員知、妳知，結果現在是全國皆知」、「妳不說沒人知道是妳買的東西，還以為就是一般的廣告單」、「還好現在都戴口罩，妳取包裹，店員看不到妳的表情」、「超商男店員一定一直等看誰來取貨」、「得罪賣家嗎？」、「妳不尷尬就是店家尷尬」。

還有網友開玩笑地說「跪求開箱文」、「我不信，請拆開後上傳商品」、「穿好拍上來我才信」、「這衣服一看就知道妳穿不下，不信妳拍來看看」、「趕快試穿，拍張照片給大家鑑定看看是不是詐騙商品」、「我才不信有人會買這件！妳穿起來拍照看看」。

原PO到超商領取網購商品，卻發現賣家將商品照片貼在外包裝上。 圖擷自爆怨公社
原PO到超商領取網購商品，卻發現賣家將商品照片貼在外包裝上。 圖擷自爆怨公社

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