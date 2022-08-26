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家中搜出簽名棒球他好奇「哪個球隊？」球迷喜：一堆神級選手

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO從家裡找到一顆陳年已久的簽名棒球，不少球迷看到上面的簽名都直呼「神等級的選手」。 圖擷自爆怨公社
原PO從家裡找到一顆陳年已久的簽名棒球，不少球迷看到上面的簽名都直呼「神等級的選手」。 圖擷自爆怨公社

台灣的棒球實力在國際上有目共睹，國內的職業棒球發展也相當蓬勃，中華職棒聯盟自從1989年成立至今將近33年，球隊和球員也不斷地改朝換代，而球迷熱愛棒球的心不曾改變過。有網友在臉書貼文表示在家中找到一顆寫滿簽名的棒球，不少球迷看到上面的名字都相當驚喜，直呼「很多神級的選手」。

這名網友在臉書「爆怨公社」PO出一顆簽名球，他說小時候在家裡撿到這顆簽名棒球，但他對棒球不了解，所以球上面的球隊LOGO和簽名完全不熟悉。他想請鄉民們幫忙解答球上面的LOGO是哪支球隊？上頭的簽名是誰的？

內行的球迷一看到相當驚喜，「統一獅簽名球，曾智偵、羅敏欽、呂文生」、「統一的黃金時代」、「統一獅隊的簽名球，好像有阿Q」、「呂文生、鄭百勝」、「王漢，很強的先發投手」、「鄭百勝，已經不在了」。

還有球迷讚嘆這些簽名的球員都是如同神等級的，「那個是中華職棒統一獅隊的，有很多個神級選手，只是都退役了」、「一堆大神」、「都是明星等級的球員」、「都是上古神獸」、「當傳家寶！快去弄真空包裝，沒在跟你開玩笑的！如果你不屑要丟垃圾桶，給我！不管多遠我都親取」、「在放50年價值就跑出來了」。

中職 統一獅

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