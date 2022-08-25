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不是手滑掉碗！內行曝煮綠豆湯「丟空碗」真正用意 眾人驚：長知識

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，自己煮綠豆湯會丟入一個陶瓷碗，可以讓綠豆湯快速加熱煮好，引發網友討論。 圖擷自臉書社團「家常菜」
一名網友表示，自己煮綠豆湯會丟入一個陶瓷碗，可以讓綠豆湯快速加熱煮好，引發網友討論。 圖擷自臉書社團「家常菜」

夏季天氣炎熱時，不少民眾會選擇買冰品消暑，也有人會喝綠豆湯來降火，不過如何快速將綠豆煮熟也有撇步！近日有男網友在臉書表示，他煮綠豆湯時，會放一個空的陶瓷碗一起煮，不僅可快點集熱煮好，還能省瓦斯費，貼文一出，大批網友紛紛喊「第一次聽到，長知識了！」

有網友在臉書社團「家常菜」分享用瓦斯煮綠豆湯的小撇步，他先將綠豆洗好加水，並將一個空的陶瓷碗放進鍋內加熱煮，因為瓷碗有集熱效果，可以讓綠豆湯快速煮好，不過要注意的是，要等綠豆湯煮好後才能加糖，不然豆子還沒煮軟時就加糖，會煮不熟。

貼文曝光後引發討論，許多網友紛紛驚呼，「好妙喔！長知識了」、「第一次知道這樣的煮法」、「好厲害！長知識了！一開始以為是要盛綠豆湯不小心碗掉下去」、「我阿母也都這樣煮，不知道為什麼就是比較好吃」。

也有人分享自己煮綠豆湯的眉角，「我都放瓷湯匙，瓷碗太大了！紅豆湯也可以這樣做！」、「我都先冼好放冰箱凍一晚，再用沙鍋，煮開後關火燜一會，再開火再燜一會，既能煮爛又省瓦斯」、「我都用悶燒鍋，煮開悶一小時就好了」。

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