他見女友穿這樣出門倒垃圾超傻眼 眾人反酸：不然你去倒

越來越多女生會靠運動來維持體態和健康，因此女性運動商品商機無限，加上觀念開放，不少女性都會將運動內衣當作外衣穿出去。一名網友在臉書抱怨女友竟然穿著內衣出門倒垃圾，他質問對方卻被罵說「這是運動內衣」，讓男網友哭笑不得地想問有什麼不一樣？

原PO在臉書「爆廢公社」貼文寫道，他看到女友倒完垃圾回來，身上竟然是穿著運動內衣和小短褲，驚訝地質問「妳給我穿內衣出門？」沒想到竟然被對方嗆說「白癡嗎？這是運動內衣」，還罵他是臭直男不懂，讓原PO聽了很無言，只好拍下照片PO網問問鄉民們的看法，「廣大的廢友啊，客官我看不明白啊？」

貼文一出，短短2小時湧入逾萬人點閱留言，「對男生來說的確都一樣」、「您需要看明白的是，她有身體自主權」、「她出門穿這樣頂多幾十個人看，你po爆廢幾千幾萬人在線觀看，樓主真應該傻眼」、「你不知道，女人倒垃圾其實競爭很激烈…還有些都要去帶妝呢」、「你可能沒看過把安全褲當短褲穿出門的」、「住哪裡要說啊，以後我也去那倒垃圾」、「拜託，有些男人也只是穿四角褲，你要覺得不妥就你自己倒唄，你不尷尬，尷尬就是別人」、「她在告訴你，看不下去就你去倒啊」。

不過也有網友覺得不妥，「太露，我自己是會再套一件衣服啦」、「看起來真的是內衣，只是比較運動款而已，但終究還是個內衣」、「前面看起來是內衣沒錯！這太暴露！不像話」、「我真的搞不懂泳衣、比基尼、運動內衣、內衣、安全褲的差別，看起來都一樣的東西啊，安全褲也只是內褲外套一個內褲而已」。

除了運動內衣，路上也能看到不少年輕女性將瑜珈褲當作外褲穿出門，之前就有女網友因為單穿瑜珈褲被媽媽責罵，認為這樣的穿著太暴露，會讓人覺得沒家教，貼文也引發不少討論。