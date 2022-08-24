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台灣最頂水樂園曝光 大票網友狂推「這座」：年輕幾乎每年去

聯合新聞網／ 綜合報導
今年夏天相當炎熱，因此不少水樂園都吸引大批人潮。 記者葉信菉攝影／聯合報系資料照片
今年夏天相當炎熱，因此不少水樂園都吸引大批人潮。 記者葉信菉攝影／聯合報系資料照片

今年夏天相當炎熱，不少人都喜歡玩水上活動，因此每間水樂園都吸引大批人潮。日前一名網友在網路上發文，詢問大家「台灣的水樂園最推薦哪一家？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「大家最推哪個水樂園？」為題發文，原PO透露九月假期時想帶家人出去玩，因為有小朋友和長輩，加上近期天氣炎熱，所以只想去有水的地方。在貼文的最後，原PO詢問大家意見，「台灣這麼多水樂園，小人國、六福村、麗寶樂園、九族文化、劍湖山，大家最推哪個啊？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友大推已歇業的「八仙樂園」，「八仙無敵」、「還我八仙，去十幾次了」、「八仙沒有之一」、「站著玩，躺著玩，還是八仙好玩」、「以前八仙真的不錯」、「八仙的飄飄河」、「可憐現在孩子，無法體會八仙的快樂」、「八仙啊，史上最好玩」、「以前曾經連續好幾年夏天必去八仙」、「八仙真的很多設施，年輕時候幾乎每年去」。

位於新北市八里區的八仙樂園，是當年北台灣最大的水上遊樂園，廣告詞主打「躺著玩、坐著玩、趴著玩，還是八仙好玩」，每年夏天都吸引大批遊客。不過，八仙樂園2015年因為租借場地給廠商舉辦「彩色派對」，導致粉塵爆炸引發火災，造成嚴重傷亡後果，遭新北市政府勒令無期限停止營業。

也有網友推薦其他樂園，「麗寶，平日門票頗便宜可以考慮」、「高雄布魯樂谷好玩，玩水後可以到旁邊逛金銀島購物中心」、「劍湖山不錯欸」、「麗寶覺得還可以」、「大同水上樂園」、「麗寶樂園的馬拉灣蠻好玩的啊」。

八仙樂園 PTT 遊樂園 火災

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