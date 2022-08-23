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駕訓班教練授課僅5分鐘？網「經驗兩極」 他點關鍵：挑錯時間

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨駕訓班教練只花5分鐘教課，有人點出可能原因。示意圖／ingimage
一名網友抱怨駕訓班教練只花5分鐘教課，有人點出可能原因。示意圖／ingimage

許多學生會趁著暑假期間到駕訓班備考汽車駕照，近日卻有網友抱怨，駕訓班教練只花5分鐘教課就將他放生，讓他十分擔憂課程進度。許多網友對此分享自身經驗，表示並非每位教練都如此，更有網友指出，千萬別在暑假去駕訓班，否則極有可能遇到類似情形。

一名男網友在Dcard上發文抱怨，最近他報名了一家風評不錯的駕訓班，本以為教練會很認真的指導，結果他上課還不到5分鐘就被放生，過程中教練只有提醒他要注意的要點跟方向，後續還通知他因近日有學員要考照，所以停課兩天且不補課，讓他懷疑花1萬6千元上駕訓班的意義何在。

相比於原po的遭遇，網友們的經驗則十分兩極，有人表示也曾遇到相似情形，「我的教練也是一堂課教完一個項目就下車讓我自己練了，但沒有只教5分鐘這麼誇張啦，到了後期全部項目教完就沒上過我的車了（除了道駕）」、「當初我教練在教的時候我根本沒認真在聽，想說還這麼久考試，慢慢來，結果他就教那一次」、「我第一天上車教練問我會開車嗎？叫我自己開一圈給他看之後到考試前就沒出現過了」。

另有一些網友分享在駕訓班碰到相當認真的教練，「我的教練很認真教耶，也會跟我講一些上路要注意的事」、「我們也是原場考，所以遇到考試會停課，但是我們給補課耶！」、「我教練人超好，我確診請假還打電話關心＋補課」、「我的教練超級認真，每次上課一定都會先上車陪我複習一次，然後詢問我是否還要留在車上陪我」。

一名網友指出差異巨大的主因可能與淡旺季有關，並建議學開車最好不要選在暑假，這期間教練們往往一個時段就要兼顧多名學生，且評價越好學生越多，當然沒有辦法在一個人身上花太多時間，「一節課50分鐘，你覺得他有辦法分攤多少時間給你，旺季的時候，滿坑滿谷的學生要學車，教練根本不可能完全陪你」。

駕訓班 駕照 暑假

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