凶嫌林信吾無情殺警 醫師見「1發展」直呼：台灣正走向慎刑

台南昨（22）日發生殺警案震驚社會，然而在追捕凶嫌過程中，更傳出兩位嫌疑人資料外流，直到今日凌晨逮捕真正嫌犯林信吾，整件事情才真相大白。對此，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇在臉書上發文，直呼「萬一被公佈錯的人，被民眾私刑打死了是怎麼辦？」貼文曝光後也掀起討論。

姜冠宇醫師今日在臉書上發文，貼文開頭就寫道「我百思不解，全國義憤填膺之下，結果第一時間公佈錯人而抓到另外一人，這更危險啊」。他接著嚴肅表示「是不是警政系統自己也被氣瘋，而出現失誤？萬一被公佈錯的人，被民眾私刑打死了是怎麼辦？」

姜冠宇透露自己看到某些長官也說抓到要判死刑，認為這在民間講可以，因為大家都有自己的觀點和言論自由，但如果是具有權力的人說出此話就要小心，「因為台灣其實是正在走向『慎刑』的方向」。

姜冠宇認為遇到類似事件時，第一時間應該是更要冷靜，「『憤怒』也是七大宗罪之一」。他提到邪惡殘暴的人是確實存在，而他們的出現就是為了要誘惑社會發瘋，希望正義卻走向集體瘋狂、不自知的嗜血。

在貼文的最後，姜冠宇強調「社會面對惡人，當然要繩之以法，但也要小心控制自己的憤怒，才不會偏離發展方向」。最後，他在留言處加以補充，「歹徒愚昧無知，當然要制裁，但是無法冷靜的人，是無法正確制裁惡人的，甚至還會讓惡魔獲得勝利」。