轎車多年沒人領成「當地人留言板」 網曝每間停車場都有

一位在收費停車場工作的新人上網分享，他近日替一台多年沒人開走的車子報廢，而這台車早就被附近居民當成留言板，在上頭塗塗寫寫，許多網友看了表示，這種車子每間停車場都有，有可能是車主入獄或過世才沒有回去取車。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，他在收費停車場工作，首次將一台久久沒人開走的汽車「當場報廢」，他也附上照片表示，這台車上頭不僅被畫滿密密麻麻的塗鴉，還包含「到此一遊」、「欠債不還」等留言，雨刷處更夾著數張逾期通知單，但仍遲遲不見車主出面認領。

網友們看到車身滿滿塗鴉不禁突發奇想，「突然好懷念以前學校的桌椅跟牆壁」、「想起國高中的書桌，一定會有幹、我是小雨、我愛你、你愛我嗎」、「好像畢業紀念冊，大家都會互相留言的那種～」、「充滿祝福的車子」、「看第一眼我以為貼膜」。

一些網友見到照片則笑說，「感覺我也看過這台車」、「各個停車場都有，車主有些不是人間蒸發就是抓去關了」，原來這在停車塲早就見怪不怪，似乎每間停車場都有幾輛永遠無人領回的車。還有網友猜測可能原因，「車主是不是出國深造了？」、「車主可能去柬埔寨回不來了」、「不知道有故事…還是有事故…」、「應該是車主出意外身故，車子遺留」。