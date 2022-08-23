會討厭朋友帶小孩參加聚會嗎？網揭「2關鍵」：有做到就沒差

隨著年紀增長，想和老朋友敘舊更是困難，不僅要把工作排開，對於有孩子的父母而言更是難上加難。日前一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「會討厭朋友帶小孩參加聚會嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「會討厭朋友帶小孩參加聚會嗎？」為題發文，原PO好奇詢問大家「如果不是一般吃飯或喝咖啡，那種比較靜態的活動，會討厭朋友聚會帶小孩來嗎？」

原PO透露自己的朋友圈中只有一個人有小孩，但對方卻相當喜歡帶小孩來參加聚會，不論是露營、烤肉、外縣市旅遊等等，都會帶小孩一起參加。對此，原PO感到不滿「說實在這種行程，一個人根本不可能全程顧小孩，常常他的小孩至少3成是同行其他朋友在照顧」。

原PO覺得帶小孩來參加露營、烤肉、外縣市旅遊等活動，讓她感到不滿。示意圖／ingimage

不僅如此，原PO表示小孩在外面超過兩小時，就會很容易因為不耐煩而吵鬧，甚至有時亂衝亂跑也很危險。在貼文的最後，原PO直呼「我決定這次聚會要無懼被當仇童老阿姨，照樣坦白跟他說不要再帶你小孩來聚會，然後故意育兒外包啦，不曉得大家平常是否喜歡朋友帶小孩參加聚會？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「討厭+1，死屁孩吵鬧影響大家敘舊，又不能叫小孩閉嘴」、「很討厭，小孩很吵又坐不住」、「有小孩的聚會品質瞬間低落好幾級」、「我會直接走人欸，我就討厭小孩啊」、「覺得帶孩子跟朋友聚餐很地獄，不僅無法跟朋友好好聊天，孩子也覺得很無聊很焦躁」、「小孩超討厭的，我都說以後有小孩就不要找我」。

另外，有網友認為「事先告知」和「自己照顧」才是重點，「有先告知就還好」、「如果有先告知的話就可以接受」、「要帶可以，但請自己顧，別人沒義務幫你看小孩」、「要帶可以，不要外包給我就好」、「有先講都可以」、「不要育兒外包或干擾行程就沒關係」、「如果不要叫我顧的話，是不會特別討厭帶小孩來參加」。

最後，也有網友持不同想法，「我都會跟別人小孩玩開」、「不會討厭欸，有很多媽媽是沒後援幫忙帶孩子的，一起帶來玩沒關係」、「可能我自己沒小孩，所以蠻喜歡顧我朋友的小孩，覺得很可愛」、「不會啊！朋友的小孩都很可愛，玩別人的最好玩」、「很歡迎朋友帶小孩來，很願意幫忙顧和陪玩，可以讓朋友放鬆一下」。