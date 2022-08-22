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余苑綺抗癌八年病逝「會因此健檢？」 網友多搖頭：無知是福

聯合新聞網／ 綜合報導
余苑綺抗癌八年病逝，原PO好奇是否有人會因此去做健康檢查。 示意圖／ingimage
余苑綺抗癌八年病逝，原PO好奇是否有人會因此去做健康檢查。 示意圖／ingimage

藝人余天女兒余苑綺抗癌八年，平時除了注重養身，本身也有良好的飲食和生活習慣，但最後仍無奈不敵病魔。對此，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「看到余天女兒過世，肥宅會去做癌症檢查嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「看到余天女兒過世，肥宅會去做癌症檢查嗎？」為題發文，原PO在貼文開頭就直呼「癌症實在太可怕了！」接著，原PO好奇詢問「大家會去做癌症檢查嗎？主要是4大癌，肺癌、胃癌、肝癌、大腸癌，女生多了乳癌跟子宮頸癌，其他的癌症發生機率比較少，得了就算自己運氣不好吧」。

原PO想到癌症檢查項目就覺得相當辛苦，「肝癌：做腹超、電腦斷層掃描；肺癌：胸部電腦斷層；胃癌：胃鏡；大腸癌：大腸鏡」。在貼文的最後，原PO坦言「想起來就超累的，大家會去做檢查嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛消極表示，「看了以後，我寧願不知道」、「沒錢，沒檢查就不會確診」、「不去檢查就不會有」、「沒錢治療幹嘛去檢查」、「不會，無知是福」、「沒錢+1，活一天是一天」、「沒檢查沒確診，何況確診沒錢治療還不是一樣」、「驗了如果沒錢治療，還不如不要知道」、「除非我很不舒服，不然不會去驗」、「中了也沒錢治療啊，不如活在當下」。

另外，也有網友表達不同想法，「本來就該做，不想做就把保險買滿吧」、「30歲過後每年一次體檢」、「健檢是希望驗到早期，一般人可以負擔」、「定期檢查是要早期診斷，腫瘤越早期發現越容易治療，如果能在癌前病變就先治療好更好」、「還沒擴散之前都還算有救」、「早期發現小錢可醫，晚期發現就沒救了」、「5年做一次大健檢，文內的都有做，健康最重要」。

癌症 PTT 抗癌 健檢

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