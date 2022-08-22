在男友鏡頭下秒變「哈比人」 網一看笑瘋：技術太強大！

許多男生經常因拍照技術差惹惱女友，近日就有一位女子貼出男友替她拍攝的「哈比人」照片，畫面中的她不僅矮小，甚至連腿都直接消失，讓許多網友看了驚呼「到底怎麼拍的？」

一名女子在臉書社團「爆怨公社」po出一張男友替她拍攝的外景照片，只見畫面中她側身站在紅磚階梯上，身著風衣外套，擺出手插口袋的率性姿勢，然而一將視線往下切，卻驚見她的雙腿完全消失，衣襬下直接連著黑色皮鞋，讓她瞬間變成哈比人。

該名女網友po出男友替她拍的照片，畫面中她的雙腿直接消失。圖擷自 Facebook

該則貼文吸引7,000多人朝聖，許多網友看到照片直接笑翻，「笑死，這怎麼拍出來的」、「我快笑瘋」、「這是小朋友穿大人衣嗎？」、「主題：小人國？」、「妳有出演魔戒嗎？」、「孩子妳的腳呢？」、「現在是七月沒錯啦...但是不用大家都沒有腳啊」。

更有不少網友笑說要拍成這樣也不容易，「好強大！認真跪求教學！」、「怎麼拍的，求教學」、「這技術很厲害」、「怎麼有辦法拍成這樣」、「能拍成這樣，也算奇筢了」、「這到底怎麼拍的」、「能拍出這張才是高手」、「這技巧明明就神乎其技」。