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見7旬嬤擺攤…買愛心便當被收445元覺得被騙 網見菜色：合理

香港01／ 撰文：夏洛特
原po本想好心幫助商販老婦，便買了一盒滷肉飯加肉鬆、1碗貢丸湯，及1盒海鮮餸菜。但結帳時發現要付445元，感到受騙。圖／取自《靠北餐廳2.0》
原po本想好心幫助商販老婦，便買了一盒滷肉飯加肉鬆、1碗貢丸湯，及1盒海鮮餸菜。但結帳時發現要付445元，感到受騙。圖／取自《靠北餐廳2.0

台灣街頭不時會見到有商販開着載貨用的小型卡車在街邊賣便當，價格一般會比餐廳便宜。有台灣網友日前發文，稱某晚在醫院附近遇到1名年約70歲的婆婆開着1輛小卡車，在街邊售賣自助形式的飯盒。他覺得對方年紀大還要在晚上出來工作，於是想「大發善心」購買飯盒幫助她，但令他意外的是，貢丸湯及海鮮滷肉飯便當竟索價445元台幣，令他感到被騙！帖文一出即引來熱議，網友意見兩極，有人認為原po的確受騙，但懂街市行程的網友一看便當菜式，即心裡有數直言價格合理，「點海鮮肯定要這個價」。

該名台男在facebook專頁「靠北餐廳2.0」發文，表示「在一個月黑風高的晚上，看到一個阿婆開了一台發財車，在賣自助餐」。他目測對方年齡在70歲以上，覺得「阿婆年邁，還那麼辛苦賺錢養家」，就決定跟她買晚餐。選好菜結帳時，婆婆告訴他飯盒盛惠台幣445元（港幣約115元），令他頓感被騙，「我差沒昏過去送醫院」，又揚言以後不會再找她買飯。

從圖片可見，原po點了1盒滷肉飯加肉鬆、1碗貢丸湯（內有貢丸2粒），及1盒菜，包括煎帶魚、香煎蔥蛋、蝦捲各1件和3隻約手掌長的小卷或中卷。

貼文引來網友熱議，有人指貢丸、肉鬆等都不值錢，而其他都是廉價海鮮，直指原po被騙，「這都是最廉價的海產」、「這不是餐廳、沒有服務人員、沒有冷氣、座位欸，這價位太高了吧」、「去義大利麵店點那種蕃茄海鮮義大利麵，他直接給我一隻超大中卷，還有蛤蜊和蝦子，不到380」，甚至有人笑言這就是「月黑風高的價錢」。

不過，有下廚經驗的網友就認為價錢合理，甚至有主婦斥原po「吃米不知米價」，解釋指魷魚在烹煮過程肉質會收縮，以原po所選的尺寸來看，原本就是較大較高級的種類，「這種很貴但很甜，而且又不小」、「熟的會縮小些，原po這3隻尺寸是比較大的中卷，可能要150到200元」、「看到小卷跟白帶魚就覺得阿婆沒算錯喔」、「價錢本來就比較貴喔，有買菜的都知道」。有網友更列出各樣菜式價格，其中魷魚約180至280元，白帶魚要60至100元，如果原po沒有點這些菜式，這便當肯定不過200元，認為婆婆沒有收天價。

有人就讚揚原po有愛心，雖然飯盒不便宜，但就突顯了原po的善心，「愛心，是很貴的」、「這才是真愛心，用鈔票支持阿婆」。

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文章授權轉載自《香港01》

便當 愛心 婆婆

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