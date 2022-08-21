「最正候選人」讓蔡阿嘎都揚言遷戶籍 網路聲量高的還有她們

2022九合一選舉年底即將登場，除了縣市長選舉備受關注外，此次大選也因不少參選人外型姣好掀起討論，比如近來享有「最正里長候選人」之稱的陳紫渝，將參選新北市永和區永福里里長一職，讓許多網友直呼要為了她遷戶籍，連知名Youtuber蔡阿嘎都特地前往陳紫渝辦事處朝聖，更貼出他與妻子在門前的合影打趣寫道，「謝謝大家的祝福~我們舉家遷戶籍搬到永和永福里囉！」

蔡阿嘎18日在臉書粉專曬出他與妻子在永和永福里打卡的照片，拍攝地點即是近期聲量正旺的美女候選人陳紫渝的辦事處，蔡阿嘎更配文稱「我們舉家遷戶籍搬到永和永福里囉！」、「請問里長辦公室有缺志工嗎？」

據本報報導，永和永福里里長候選人陳紫渝今年23歲，2018年時才大二的她就曾跟隨參選里長的母親一同競選，雖最終母親沒能當選，卻造就她想投身社區的初衷。

圖為陳紫渝臉書頭像。圖擷自 永福里陳紫渝臉書

蔡阿嘎的貼文一出吸引3.5萬人點讚，也掀起網友熱烈討論，「喂！搶先一步」、「女婿已經多到排到基隆了」、「我也想搬了」、「歡迎來永和做鄰居」、「真的假的啦」、「設籍4個月以上才有投票權，現在在那邊喊遷戶籍的都來不及好嗎？」、「只是開玩笑吧，不要太認真啦XD」。

不過有網友抓包蔡阿嘎先前誤將永和寫成中和，經提醒後已經更正，「永福里在永和，不是中和」、「麻煩請更正，是在永和不是中和喔！」、「外地人常常永和、中和分不清」。

另外，今年同樣因外貌出眾獲得關注政壇新秀也不在少數，像是先前本報曾報導的台中市中西區議員候選人林京玲，為現任台中市西區公民里里長，她於24歲當選並成為全台最年輕里長，連任2屆里長後，今年決定轉戰參選市議員。

日前輿情報告平台「TPOC台灣議題研究中心」更透過資料庫篩選出目前網路聲量最高的10大美女參選人，包括台北市議員參選人吳怡萱、台日混血的新北市板橋區市議員參選人山田摩衣、參選台北市議員的「學姊」黃瀞瑩、桃園市議員參選人黃瓊慧等人皆榜上有名。