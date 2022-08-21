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冰箱驚見「特製版哈根達斯」 他開蓋後秒愣住：阿嬤的驚喜

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在冰箱發現一杯哈根達斯。 圖擷自爆廢公社
原PO在冰箱發現一杯哈根達斯。 圖擷自爆廢公社

炎炎夏日來臨，除了開冷氣對抗高溫，不少人還喜歡吃冰品消暑。然而，一名網友在臉書上發文，表示在冷凍庫內發現一杯哈根達斯，但打開蓋子後卻讓他超失望，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，冷凍庫內有一杯哈根達斯，外面標示著「cookies&cream」的口味，乍看之下和市面上販售的沒兩樣。不過，原PO打開蓋子後，卻發現裡面的內容物只有清冰，而且看似已經在冷凍庫冰了一段時間。對此，原PO在貼文中寫道，「在阿嬤家的冰箱驚見哈根達斯！超興奮打開來，發現只是清冰一碗」。

原PO打開後發現裡面是清冰。 圖擷自爆廢公社
原PO打開後發現裡面是清冰。 圖擷自爆廢公社

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「你再買個真的冰回去，換阿嬤驚喜」、「應該是阿嬤自己做的威士忌冰塊」、「這招好像很不錯」、「再衝去買一杯送給阿嬤，看阿嬤有什麼表情」、「阿嬤早就猜到你沒經過她的同意，就想偷吃她的哈根達斯了」、「被阿嬤吃光了哈哈哈，阿嬤很環保」。

另外，也有網友表示，「這是製冰盒」、「阿嬤拿來做冰塊的」、「我阿嬤拿杜老爺的香草冰淇淋盒子裝豬油放在冷凍，結果⋯」、「果然阿嬤都是勤儉的」、「用那個盒子製冰看起來都高級了」。

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