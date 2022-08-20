越來越像中國？他看數位中介法怕爆：跟女友聊色色也要被管

國家通訊傳播委員會（NCC）舉辦「數位中介法」說明會，未來不只各類電商，包含PTT、具社交功能的線上遊戲，甚至私人通訊和群組都會被納入中介法規範對象，引爆反彈聲浪。網友質疑，「難道未來我跟女友聊色色的他們也要知道嗎？」痛批「台灣要越來越像中國了嗎？」

國家通訊傳播委員會修訂「數位中介服務法草案」，草案規範在法院核發限制令前，主管機關可要求網路平台先對「不實內容」加註警語，引發各大知名網站如PTT、Dcard、巴哈姆特等的反彈。

一名網友在論壇Dcard以「台灣要越來越像中國了嗎？」為題發文，他表示，雖然目前還在草案階段，但仍令人感到可怕，若人民對於這種行為沒有警覺，甚至認同這種「中國政府式」的關照，那台灣就離中國越來越近了。他也直言，「不管如何，私人對話都不應該被控管，難道我跟女友聊色色的他們也要知道嗎？」

其他網友也表示，「民進黨控制言論自由的手段跟當年納粹希特勒完全一樣，連台灣選民無視的態度也跟當年納粹德國把希特勒拱上台的民眾一樣，不知道什麼時候台灣會有流水線式毒氣室大屠殺」。

有網友提及藝人郭彥均日前曾因表示「很多孩子走了」，而被指揮中心查處一事，留言「可以查查這個法通過速度有多快，漏洞一開，後面要立新法，讓法院依法限制言論自由非常容易，民主制度的選民如果放縱言論自由這種普世價值被消滅，最後必然出現一個消滅民主的獨裁政府」。

另外有網友留言「這是在試水溫嗎？提前適應統一後的生活？」、「請問這是類回歸嗎」、「像什麼像，中國是台灣不可分割的部分」、「跟之前的反滲透法一樣爛」，還有人刻意留言「（此留言因違反數位仲介法而被移除）」反諷此法。